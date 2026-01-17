ETV Bharat / entertainment

जेएलएफ 2026: भारत में कंटेंट पर रोक लगाना नामुमकिन, यहां की ऑडियंस दुनिया में सबसे तेज - वीर दास

स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास ( Etv Bharat Jaipur )

जयपुर: अपनी नई फिल्म 'हैप्पी पटेल' के रिलीज होने के बाद शनिवार को अपनी बुक 'The Outsider A memoir of misfits' को लेकर अभिनेता वीर दास जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे. यहां उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में कंटेंट, ऑडियंस और इंडस्ट्री को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने साफ कहा कि भारत में किसी भी तरह के कंटेंट को पूरी तरह रोक पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा स्मार्टफोन उपभोक्ता वर्ग, 35 वर्ष से कम उम्र की सबसे युवा आबादी और कॉमेडी जैसे कंटेंट की सबसे तेज इंटरनेट वायरलिटी भारत की पहचान बन चुकी है. ऐसे में किसी भी कंटेंट को दबाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास ने कहा कि वे किसी एक देश की ऑडियंस को ध्यान में रखकर परफॉर्म नहीं करते. वे 32 देशों में शो करते हैं, भविष्यवाणी नहीं करते. हर शो में कुछ नया करने की कोशिश रहती है. वही कंटेंट जब भारत में देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि आजकल ये सब हो रहा है, जबकि अमेरिका में वही बात बिल्कुल अलग नजरिए से ली जाती है. कलाकारों को सलाह देते हुए वीर दास ने कहा कि 'जैसे हो वैसे रहो, Be yourself', अपने सटायर अंदाज पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि साइलेंस सबसे बढ़िया सटायर है. अगर ऑडियंस चुप है तो वो आपको बहुत कुछ बता रही होती है. कई बार खामोशी तालियों से ज्यादा सच्ची होती है. वहीं करियर को लेकर मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी खुद एक कॉमेडी स्पेशल बन गई है. उन्होंने हंसते हुए कहा, 'मैं ऐसे याद किया जाना चाहूंगा कि वो थोड़ा-थोड़ा स्टुपिड होता गया यही मेरी ताकत भी है.' स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास (Etv Bharat Jaipur)