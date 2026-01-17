जेएलएफ 2026: भारत में कंटेंट पर रोक लगाना नामुमकिन, यहां की ऑडियंस दुनिया में सबसे तेज - वीर दास
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अभिनेता और स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास ने शिरकत की. उन्होंने अपनी नई पुस्तक पर खुलकर चर्चा की.
Published : January 17, 2026 at 8:25 PM IST
जयपुर: अपनी नई फिल्म 'हैप्पी पटेल' के रिलीज होने के बाद शनिवार को अपनी बुक 'The Outsider A memoir of misfits' को लेकर अभिनेता वीर दास जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे. यहां उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में कंटेंट, ऑडियंस और इंडस्ट्री को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने साफ कहा कि भारत में किसी भी तरह के कंटेंट को पूरी तरह रोक पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा स्मार्टफोन उपभोक्ता वर्ग, 35 वर्ष से कम उम्र की सबसे युवा आबादी और कॉमेडी जैसे कंटेंट की सबसे तेज इंटरनेट वायरलिटी भारत की पहचान बन चुकी है. ऐसे में किसी भी कंटेंट को दबाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है.
स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास ने कहा कि वे किसी एक देश की ऑडियंस को ध्यान में रखकर परफॉर्म नहीं करते. वे 32 देशों में शो करते हैं, भविष्यवाणी नहीं करते. हर शो में कुछ नया करने की कोशिश रहती है. वही कंटेंट जब भारत में देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि आजकल ये सब हो रहा है, जबकि अमेरिका में वही बात बिल्कुल अलग नजरिए से ली जाती है. कलाकारों को सलाह देते हुए वीर दास ने कहा कि 'जैसे हो वैसे रहो, Be yourself', अपने सटायर अंदाज पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि साइलेंस सबसे बढ़िया सटायर है. अगर ऑडियंस चुप है तो वो आपको बहुत कुछ बता रही होती है. कई बार खामोशी तालियों से ज्यादा सच्ची होती है. वहीं करियर को लेकर मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी खुद एक कॉमेडी स्पेशल बन गई है. उन्होंने हंसते हुए कहा, 'मैं ऐसे याद किया जाना चाहूंगा कि वो थोड़ा-थोड़ा स्टुपिड होता गया यही मेरी ताकत भी है.'
पढ़ें: जेएलएफ 2026: गौर गोपाल दास बोले- सपनों और अपनों में संतुलन ही असली चुनौती
अपनी नई फिल्म को लेकर वीर दास बोले कि फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है, जबकि फिल्म का बजट बेहद कम था. उनकी फिल्म का बजट तो धुरंधर जैसी बड़ी फिल्मों के कैटरिंग बजट से भी कम है. किताब लिखने के अनुभव पर अभिनेता का कहना था कि अब वे दोबारा किताब कभी नहीं लिखेंगे. ये अभिनय से भी ज्यादा मुश्किल काम है. बड़ी मेहनत के बाद एक छोटी सी किताब लिख पाए हैं. भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए वीर दास ने इच्छा जताई कि वे कभी हॉरर जॉनर में फिल्म का निर्देशन करना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि कॉमेडियन लंबे समय से फिल्मों में लीड रोल का इंतजार कर रहे थे. पहले उन्हें हीरो के दोस्त या छोटे रोल मिलते थे, लेकिन अब कॉमेडी को केंद्र में रखकर कहानियां लिखी जा रही हैं. उन्होंने खोसला का घोंसला और भेजा फ्राय जैसी फिल्मों का जिक्र करते हुए कहा कि वैसे दौर की वापसी हो रही है.
आमिर के साथ काम का अनुभव: आमिर खान के साथ काम करने का अनुभव साझा करते हुए वीर दास बोले कि आमिर पूरी तरह संतुष्ट हुए बिना किसी फिल्म को हां नहीं करते. उनके भी छह अलग-अलग सीन शूट करवाए गए थे. बाद में उन्हें सह-निर्माता बनाया गया और तीन मिनट का रोल भी ऑफर किया गया, जबकि खुद को लेकर वीर दास ने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं किया या लिखा है कि लोग उन्हें याद रखें. अभी बहुत कुछ करना बाकी है.
यह भी पढ़ें: JLF में सुधा मूर्ति ने खोला राज, बताया-आखिर क्यों लिखनी शुरू की कहानियां
सबकी अपनी अपनी पसंद: कॉमेडी शोज के गिरते स्तर पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हर किसी का अपना स्वाद होता है. 'किसी को भिंडी सूखी पसंद है, किसी को गीली और किसी को मसालेदार. वो फराह खान के फैन हैं. भले ही उनका कंटेंट बहुत इंटेलेक्चुअल न हो, लेकिन हर तीसरे सीन पर दर्शक ताली बजाते हैं. हंसते हैं, ये उन्हें अच्छा लगता है. ओम शांति ओम और तीस मार खान इसका उदाहरण हैं.