ETV Bharat / entertainment

कुल्लू-मनाली पहुंचे अभिनेता सनी देओल, मल्टीप्लेक्स में लोगों के साथ देखी बॉर्डर-2

कुल्लू: फिल्म अभिनेता सनी देओल कुल्लू मनाली घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं. इस दौरान कूल्लू के शोभला मल्टीप्लेक्स में लगी बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग पर भी सनी देओल आए. यहां पहुंचने पर मल्टीप्लेक्स के मालिक भाविक ठाकुर ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मल्टीप्लेक्स में जिला प्रसाशन के अधिकारियों, पुलिस, सुरक्षा बल के जवानों के साथ बॉर्डर 2 मूवी भी देखी.

वहीं, इस दौरान सनी देओल की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग थियेटर के बाहर जमा हो गए. सनी देओल को लेकर लोगों में खासा क्रेज देखा गया. इस दौरान फैन्स उनके साथ फोटोज भी खिंचवाते नजर आए. बता दें कि सनी देओल की बॉर्डर 2 मूवी हाल ही में रिलीज हुई है. सोशल मीडिया पर भी उनकी फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है. बीते दिन भी अभिनेता सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बॉर्डर टू की सफलता को लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसके बाद आज वो बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग पर कुल्लू पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपनी मूवी का भी आनंद लिया.

5 दिनों में 200 करोड़ का कलेक्शन

गौर रहे कि फिल्म बॉर्डर-2 ने रिलीज के बाद 5 दिनों में ही 200 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया था. अनुमान है कि फिल्म 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी. पहले एक हफ्ते में इस फिल्म ने पिछले साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक धुरंधर और छावा को भी पीछे छोड़ दिया है.

1971 के युद्ध पर आधारित है फिल्म