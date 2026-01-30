कुल्लू-मनाली पहुंचे अभिनेता सनी देओल, मल्टीप्लेक्स में लोगों के साथ देखी बॉर्डर-2
सनी देओल ने फिल्म की सफलता पर फैन्स का आभार जताया. फिल्म ने 5 दिनों में 200 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर लिया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 8:01 PM IST
कुल्लू: फिल्म अभिनेता सनी देओल कुल्लू मनाली घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं. इस दौरान कूल्लू के शोभला मल्टीप्लेक्स में लगी बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग पर भी सनी देओल आए. यहां पहुंचने पर मल्टीप्लेक्स के मालिक भाविक ठाकुर ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मल्टीप्लेक्स में जिला प्रसाशन के अधिकारियों, पुलिस, सुरक्षा बल के जवानों के साथ बॉर्डर 2 मूवी भी देखी.
वहीं, इस दौरान सनी देओल की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग थियेटर के बाहर जमा हो गए. सनी देओल को लेकर लोगों में खासा क्रेज देखा गया. इस दौरान फैन्स उनके साथ फोटोज भी खिंचवाते नजर आए. बता दें कि सनी देओल की बॉर्डर 2 मूवी हाल ही में रिलीज हुई है. सोशल मीडिया पर भी उनकी फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है. बीते दिन भी अभिनेता सनी देओल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बॉर्डर टू की सफलता को लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसके बाद आज वो बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग पर कुल्लू पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपनी मूवी का भी आनंद लिया.
5 दिनों में 200 करोड़ का कलेक्शन
गौर रहे कि फिल्म बॉर्डर-2 ने रिलीज के बाद 5 दिनों में ही 200 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया था. अनुमान है कि फिल्म 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी. पहले एक हफ्ते में इस फिल्म ने पिछले साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक धुरंधर और छावा को भी पीछे छोड़ दिया है.
1971 के युद्ध पर आधारित है फिल्म
ये फिल्म 1971 के युद्ध पर आधारित देशभक्ति फिल्म है, जिसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य किरदार में हैं. 28 साल पहले बनी बॉर्डर फिल्म के पहले पार्ट की कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. बॉर्डर के पहले पार्ट में कहानी से लेकर इसके गाने, अभिनय को लोगों ने खूब प्यार दिया था. सनी देओल को छोड़कर अब दूसरे पार्ट में पूरी स्टार कास्ट बदल गई है. फिल्म का डायरेक्शन भी जेपी दत्ता के स्थान पर अनुराग सिंह ने किया है.
मनाली से सनी देओल को खासा लगाव
जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली पहुंचे अभिनेता सनी देओल ने प्रशंसकों से कहा कि ये आवाज बॉर्डर तक जाए और देश का दुश्मन कांपे. उन्होंने फिल्म को इतना प्यार देने के लिए अपने फैन्स को धन्यावाद भी कहा है. आपको बता दें कि कुल्लू मनालीसे सनी देओल का खासा लगाव है. उन्होंने यहां पर एक कॉटेज भी किराए पर लिया है. वो अकसर यहां छुट्टियां मनाने आते हैं. सनी अपने पिता धर्मेंद्र ये दशाल गांव मनाली से 17 किलोमीटर की दूरी पर है. सनी देओल इन दिनों यहीं ठहरे हुए हैंं. यहां नाले के पास बैठकर उन्होंने एक वीडियो भी शूट किया है, जिसमें आसपास बर्फ के ढेर भी दिख रहे हैं.
