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चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं से खुश दिखे अभिनेता सुनील शेट्टी, उत्तराखंड पुलिस की तारीफ की, जानिए क्या कहा?

अभिनेता सुनील शेट्टी ने वीडियो जारी कर अपना अनुभव शेयर किया. इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड चारधाम यात्रा की व्यवस्था की तारीफ भी की.

@ParmarthNiketan
परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर सुनील शेट्टी. (@ParmarthNiketan)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 27, 2026 at 2:52 PM IST

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Updated : April 27, 2026 at 3:02 PM IST

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देहरादून: बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी इन दिनों उत्तराखंड घूमने आए हैं. उत्तराखंड के ऋषिकेश में उन्होंने कुछ समय बिताया. इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड चारधाम यात्रा की व्यवस्था की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि इस बार भी चारधाम यात्रा पर जरूर जाएंगे.

सुनील शेट्टी ने कहा कि आमतौर पर यह सुनने को मिलता है कि यात्रा के दौरान ट्रैफिक और भीड़ से लोग परेशान रहते हैं. उत्तराखंड चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं ठीक नहीं होतीं, लेकिन उनका अनुभव इससे बिल्कुल अलग रहा. वो ऋषिकेश में थे और उन्होंने पुलिस और सभी व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ़ की.

सुनील शेट्टी ने उत्तराखंड पुलिस और स्थानीय प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि यहां प्रबंधन बेहद प्रभावी और सुव्यवस्थित है. विशेष रूप से ऋषिकेश में व्यवस्थाओं को उन्होंने काफी बेहतर बताया. उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और भारी भीड़ के बावजूद यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है.

अभिनेता ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान उन्हें ऋषिकेश में बहुत अच्छा अनुभव मिला और वे व्यवस्थाओं से प्रभावित हैं. उन्होंने भविष्य में एक बार चारधाम यात्रा पर आने की इच्छा भी जताई. उनके इस बयान से साफ है कि बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक प्रयासों के चलते चारधाम यात्रा अब अधिक सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनती जा रही है.

सुनील शेट्टी अपनी पत्नी माना शेट्टी के साथ ऋषिकेश आए हुए है. ऋषिकेश में सुनील शेट्टी ने माना शेट्टी के साथ परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर आयोजित गंगा आरती में भी हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने आरती कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया.

बता दें कि इस साल उत्तराखंड चारधाम यात्रा 19 अप्रैल को शुरू हुई थी. चारधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. यही कारण है कि बीते 9 दिनों ही 2.50 लाख से ज्यादा भक्तों ने चारधाम के दर्शन किए. पुलिस-प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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Last Updated : April 27, 2026 at 3:02 PM IST

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