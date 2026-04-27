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चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं से खुश दिखे अभिनेता सुनील शेट्टी, उत्तराखंड पुलिस की तारीफ की, जानिए क्या कहा?

परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर सुनील शेट्टी. ( @ParmarthNiketan )