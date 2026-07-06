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सितारों की पहली पसंद बन रहा मसूरी का एजुकेशन हब, बेटी को समर प्रोग्राम में छोड़ने आए शाहिद कपूर

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी अब केवल पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र (एजुकेशन हब) के रूप में भी तेजी से अपनी पहचान मजबूत कर रही है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर एक बार फिर अपनी पत्नी मीरा राजपूत कपूर और बच्चों मिशा कपूर व जैन कपूर के साथ मसूरी पहुंचे.

मसूरी आए अभिनेता शाहिद कपूर: इस बार भी उनकी यात्रा का उद्देश्य पर्यटन नहीं, बल्कि बेटी मिशा कपूर को शहर के प्रतिष्ठित स्कूल के समर प्रोग्राम में छोड़ना था. रविवार शाम शाहिद कपूर परिवार के साथ सीधे स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने बेटी मिशा का समर प्रोग्राम में दाखिला कराया. स्कूल के इस समर प्रोग्राम में देश-विदेश के करीब 151 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं. बेटी को छात्रावास में छोड़ने के बाद शाहिद कपूर परिवार सहित मुंबई लौट गए.

मसूरी से शाहिद का पुराना रिश्ता: यह पहला अवसर नहीं है, जब शाहिद कपूर अपनी बेटी की पढ़ाई के सिलसिले में मसूरी पहुंचे हों. इससे पहले भी वह कई बार स्कूल कार्यक्रमों और दाखिले से जुड़े अवसरों पर यहां आ चुके हैं. यही वजह है कि स्थानीय लोगों के बीच शाहिद कपूर की मसूरी यात्राएं अब परिचित सी हो गई हैं. स्कूल परिसर में उन्होंने कुछ समय बिताया और परिसर की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लिया. जैसे ही उनके पहुंचने की सूचना फैली, स्कूल परिसर और आसपास प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी. हालांकि शाहिद कपूर ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और कोई औपचारिक बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने प्रशंसकों को निराश भी नहीं किया. मुस्कुराते हुए उन्होंने कई प्रशंसकों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उनका अभिवादन स्वीकार किया.