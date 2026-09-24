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दिग्गज एक्टर मुश्ताक खान का निधन, कॉमेडियन सुनील पाल ने जताया शोक

बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम को उन्होंने आखिरी सांस ली. हालांकि उनकी मौत की सही वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन खबरों के अनुसार, वे कैंसर से जूझ रहे थे. उनके परिवार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने फोन पर एएनआई को उनके निधन की पुष्टि की. खबरों के मुताबिक, मुश्ताक खान लंबे समय से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे.

हैदराबाद: आशिकी, हम हैं राही प्यार के, मुझसे शादी करोगी और वेलकम जैसी फिल्मों में अपने प्रतिष्ठित हास्य अभिनय के लिए जाने जाने वाले अनुभवी अभिनेता मुश्ताक खान का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि उन्हें नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मुश्ताक खान को उनके मशहूर डायलॉग "मेरी एक टांग नकली है" के लिए भी याद किया जाता है.

कॉमेडियन सुनील पाल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर मुश्ताक खान के निधन की पुष्टि की है. सुनील ने मुश्ताक खान की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, 'RIP मुश्ताक खान साहब.'

सुनील पाल का पोस्ट (IG)

उनके फिल्मी सफर की बात करें तो मुश्ताक खान ने 1980 में ड्रामा फिल्म 'अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. वे इस प्रोजेक्ट में एक छोटे से रोल में नजर आए थे. इसके बाद, वह 1980 के दशक के दौरान कई फिल्मों में नजर आए, जिनमें 'थोडिसी बेवफाई (1980)', 'कालिया (1981)' और 'कब्जा (1988)' शामिल हैं.

हालांकि, उन्हें 1990 और 2000 के दशक में 'आशिकी (1990)', 'दिल है कि मानता नहीं (1991)', 'सड़क (1991)', 'हम हैं राही प्यार के (1993)', 'चाहत (1996)', 'प्यार तो होना ही था (1998)', 'हेरा फेरी (2000)', 'जोड़ी नंबर 1 (2001)', 'मुझसे शादी करोगी (2004)', 'वेलकम (2007), 'माई फ्रेंड गणेशा (2007)', 'राउडी राठौड़ (2012)', 'खिलाड़ी 786 (2012)', 'वेलकम बैक (2015)', 'स्त्री (2018)', 'भारत (2019)', 'बधाई दो (2022)', 'गदर 2 (2023)', 'स्त्री 2 (2024)', 'बेबी जॉन (2024)' और 'लव की अरेंज मैरिज (2024)' जैसी लोकप्रिय फिल्मों से काफी पहचान मिली.

मुश्ताक खान को सनी देओल और अमीषा पटेल की 'गदर: एक प्रेम कथा' में गुल खान की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है. वह फ्रैंचाइजी की दूसरी किस्त का भी हिस्सा थे, जो ओरिजिनल ड्रामा की रिलीज के लगभग दो दशक बाद सामने आई थी. टेलीविजन की बात करें तो उन्हें शो 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' में बलदेव त्रिपाठी के किरदार में देखा गया था. वह 'अदालत' का भी हिस्सा थे.