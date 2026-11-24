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Ajmer Dargah : अभिनेता मास्टर जावेद हैदर बोले- फिल्म कलाकारों के पास काम नहीं आ रहा, AI बॉलीवुड के लिए बड़ा खतरा

बॉलीवुड फिल्म अभिनेता मास्टर जावेद हैदर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: बॉलीवुड फिल्म अभिनेता मास्टर जावेद हैदर मंगलवार को अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साथियों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश किया. बॉलीवुड दुआगो व दरगाह के खादिम सैय्यद कुतबुद्दीन सखी ने उन्हें जियारत कराई और दरबार की दस्तारबंदी कर तबर्रुक प्रसाद भेंट किया.