Ajmer Dargah : अभिनेता मास्टर जावेद हैदर बोले- फिल्म कलाकारों के पास काम नहीं आ रहा, AI बॉलीवुड के लिए बड़ा खतरा
जावेद हैदर ने अजमेर दरगाह जियारत के दौरान बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता रजा मुराद की जिंदगी में खुशियों की दुआ मांगी.
Published : November 24, 2026 at 3:11 PM IST
अजमेर: बॉलीवुड फिल्म अभिनेता मास्टर जावेद हैदर मंगलवार को अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साथियों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश किया. बॉलीवुड दुआगो व दरगाह के खादिम सैय्यद कुतबुद्दीन सखी ने उन्हें जियारत कराई और दरबार की दस्तारबंदी कर तबर्रुक प्रसाद भेंट किया.
जावेद हैदर ने बॉलीवुड में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और अब उनकी कई वेब सीरीज भी आने वाली हैं. जावेद हैदर ने ख्वाजा साहब का शुकराना अदा किया और जिंदगी में खुशियों के साथ कामयाबी की दुआ मांगी.
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दरगाह जियारत के बाद मास्टर जावेद हैदर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एआई से बॉलीवुड में बड़ा नुकसान हो रहा है. फिल्म कलाकारों के पास काम नहीं आ रहा है. आगे चल कर फिल्मी दुनिया के लिए एआई बड़ा खतरा बन सकता है. जावेद हैदर ने ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स में 12 दिसंबर को बॉलीवुड की तरफ से पेश होने वाली चादर के जुलूस में भाग लेने की बात कही और कहा कि ख्वाजा साहब के कृपा से बॉलीवुड के मशहूर स्टार्स को भी सफलता यहीं से मिली है.
ऐसे में हमेशा सभी के हक में खुशियों की दुआ की जाती है. जावेद हैदर ने दरगाह जियारत के दौरान पायेती गेट के दालान में सूफियाना कव्वाली का भी लुत्फ उठाया, जहां उन्होंने इस यादगार पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया. जावेद हैदर बचपन से ही फिल्मों में नजर आए हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्म खुदगर्ज से लेकर काला बाजार, घर हो तो ऐसा, सुरमा भूपाली, ड्रीम गर्ल 2, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, राम जाने और मुझसे शादी करोगी जैसी कई फिल्में शामिल हैं.
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जावेद हैदर ने अजमेर दरगाह जियारत के दौरान बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता रजा मुराद की जिंदगी में खुशियों की दुआ मांगी. हैदर ने कहा कि रजा मुराद के परिवार से उनके नजदीकी रिश्ते रहे हैं. ऐसे में रजा मुराद के जन्मदिन के अवसर पर उनकी जिंदगी में खुशियों और लंबी उम्र की भी दुआ मांगी.