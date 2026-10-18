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इमरान खान ने FRRO नोटिस को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का किया रुख, बोले- मनमाना, गैर-कानूनी और...

हैदराबाद: मुंबई में सीजेपी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के बाद से बॉलीवुड एक्टर इमरान खान सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्हें फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) से एक नोटिस मिला है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है. इस मामले को लेकर एक्टर ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इमरान खान ने इस कदम को मनमाना, गैर-कानूनी और असंवैधानिक बताया है.

एएनआई के अनुसार, एक्टर की लीगल टीम सोमवार (19 अक्टूबर) को हाई कोर्ट के समक्ष इस मामले का उल्लेख कर सकती है और तत्काल सुनवाई की मांग कर सकती है. इसका नेतृत्व वकील ज़ुल्फ़िकार मेमन कर रहे हैं.

याचिका में कहा गया है कि इमरान खान को 15 अक्टूबर को नोटिस मिला था, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था. इसमें तर्क दिया गया है कि नोटिस में उन विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का उल्लेख नहीं है जिनका उल्लंघन किया गया है, और न ही उन चीजों का विवरण दिया गया है जिनके आधार पर अधिकारियों ने यह निर्देश जारी किया है.

याचिका के अनुसार, इमरान खान के पास 2006 से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) का दर्जा है और वे लगभग दो साल की उम्र से ही भारत में रह रहे हैं. उन्होंने भारत के साथ अपने लंबे जुड़ाव को दर्शाने के लिए देश में अपनी शिक्षा, काम और पारिवारिक संबंधों का हवाला दिया है.

अपनी याचिका में, इमरान खान ने 14 अक्टूबर के नोटिस को रद्द करने की मांग की है. उनका तर्क है कि नोटिस में यह नहीं बताया गया है कि उन्होंने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के किन प्रावधानों का उल्लंघन किया है. उन्होंने यह भी कहा है कि यह नोटिस बिना किसी शो-कॉज नोटिस (कारण बताओ नोटिस) के जारी किया गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया.

याचिका में आगे कहा गया है कि इमरान खान को परिवार के सदस्यों के साथ येलो गेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में रिहा कर दिया गया. यह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत 10 अक्टूबर को गामदेवी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर को संदर्भित करता है.

इमरान खान ने दलील दी है कि आरोप अप्रमाणित रहने के बावजूद ऐसा लगता है कि नोटिस एफआईआर के संबंध में जारी किया गया है. याचिका में यह भी बताया गया है कि उनके अनुसार, जब नोटिस जारी किया गया था तब कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था और कोई आरोप तय नहीं किया गया था.

एक्टर का तर्क है कि भारत छोड़ने का निर्देश उनके लिए गंभीर परिणाम ला सकता है. उन्होंने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए चुनौती दी है और कहा है कि यह उन कानूनी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है, जो उनके मामले में लागू होते हैं. उन्होंने इस नोटिस के जारी होने के हालात और समय पर भी सवाल उठाए हैं. इसमें वे बातें भी शामिल हैं, जिन्हें वे अपने खिलाफ की गई सार्वजनिक मांगें बता रहे हैं.

याचिका में इस नोटिस को रद्द करने और एफआरआरओ के इस्तेमाल किए गए रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करने की मांग की गई है. इसके अलावा, जब तक मामला अदालत में लंबित है, इमरान खान ने खुद को भारत से बाहर निकाले जाने या निर्वासित किए जाने, ब्लैकलिस्ट किए जाने, या उनके ओसीआई रजिस्ट्रेशन पर असर डालने वाली किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग की है.

एक्टर ने इस नोटिस का संबंध 10 अक्टूबर को मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान और नाना चौक के पास हुई एक घटना से जोड़ा है, जहां उनके अनुसार उन्हें कुछ समय के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. उनके बयान के मुताबिक, वह अपनी गाड़ी की ओर लौट रहे थे, तभी मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. उन्होंने किसी प्रतिबंधित या बैरिकेड वाले इलाके में जाने, या वहां से चले जाने के पुलिस के निर्देशों का पालन न करने की बात से इनकार किया है.