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फिल्म प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय, बोले- बॉलीवुड में बिहार की छवि बदलने की जरूरत

पटना में फिल्म ‘तुम मेरे हो’ के प्रमोशन के दौरान फिल्म के कलाकार व निर्माता ( ETV Bharat )

पटना: बॉलीवुड अभिनेता गुरमीत चौधरी और अभिनेत्री ईशा मालवीय अपनी आगामी हिंदी फिल्म ‘तुम मेरे हो’ के प्रमोशन के लिए सोमवार को पटना पहुंचे. इस दौरान फिल्म की निर्माता आरती सिंह और देबिना बनर्जी भी मौजूद रहीं. फिल्म 23 अक्टूबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम कहानी