फिल्म प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय, बोले- बॉलीवुड में बिहार की छवि बदलने की जरूरत
गुरमीत चौधरी और ईशा मालवीय फिल्म 'तुम मेरे हो' के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे, बिहार पर फिल्में बनाने की इच्छा जताई.रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 12, 2026 at 8:49 PM IST
पटना: बॉलीवुड अभिनेता गुरमीत चौधरी और अभिनेत्री ईशा मालवीय अपनी आगामी हिंदी फिल्म ‘तुम मेरे हो’ के प्रमोशन के लिए सोमवार को पटना पहुंचे. इस दौरान फिल्म की निर्माता आरती सिंह और देबिना बनर्जी भी मौजूद रहीं. फिल्म 23 अक्टूबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम कहानी
पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान गुरमीत चौधरी ने बिहार की कहानियों को फिल्मों में सही तरीके से दिखाने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में अक्सर बिहार को अपराध से जोड़कर दिखाया जाता है, जबकि राज्य की वास्तविकता इससे काफी अलग है. उन्होंने भविष्य में बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित किसी प्रेम कहानी पर फिल्म बनाने की इच्छा भी जताई.
पटना आना हमेशा खास
गुरमीत चौधरी ने कहा कि पटना आना उनके लिए हमेशा खास होता है. बिहार से उनका भावनात्मक जुड़ाव है और यहां के लोगों का प्यार उन्हें प्रेरित करता है. अपनी फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत पटना से करना उनके लिए खुशी की बात है.
"पटना आना हमेशा खास होता है. बिहार से भावनात्मक जुड़ाव है और यहां के लोगों का प्यार प्रेरित करता है. अपनी फिल्म के प्रमोशन की शुरुआत पटना से करना मेरे लिए खुशी की बात है."- गुरमीत चौधरी, अभिनेता
निर्माता की जिम्मेदारी बड़ी
गुरमीत ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दर्शकों को फिल्म की कहानी पसंद आएगी और वे 23 अक्टूबर को इसे देखने सिनेमाघरों तक पहुंचेंगे. गुरमीत ने कहा कि इस बार वह अभिनेता के साथ-साथ निर्माता की भूमिका में भी हैं. निर्माता की जिम्मेदारी काफी बड़ी होती है और इस अनुभव से उन्हें फिल्म निर्माण की चुनौतियों को करीब से समझने का मौका मिला है.
बिहार की छवि बदलने की जरूरत
बिहार की छवि को लेकर गुरमीत चौधरी ने कहा कि हिंदी फिल्मों में अब तक राज्य को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है. फिल्मों में अक्सर बिहार को अपराध और नकारात्मक परिस्थितियों से जोड़कर दिखाया जाता है, जबकि यहां की वास्तविकता और कहानियां इससे कहीं अधिक व्यापक हैं.
फिल्में लोगों की सोच बनाने का बड़ा माध्यम
गुरमीत ने आगे कहा कि फिल्में किसी क्षेत्र के बारे में लोगों की सोच बनाने का बड़ा माध्यम हैं. ऐसे में बिहार की वास्तविक पहचान, यहां की खूबसूरती और लोगों की जिंदगी को भी फिल्मों के जरिए सामने लाना जरूरी है. उनकी कोशिश होगी कि आने वाले समय में बिहार की ऐसी कहानियां दर्शकों तक पहुंचाई जाएं, जिससे दूसरे राज्यों और विदेशों के लोग भी यहां की वास्तविक तस्वीर को समझ सकें.
शूटिंग संभावनाओं में बेहतरी
गुरमीत चौधरी ने बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण और शूटिंग की संभावनाएं धीरे-धीरे बढ़ रही हैं. वह भविष्य में बिहार की पृष्ठभूमि पर प्रेम कहानी आधारित फिल्म बनाना चाहेंगे. पटना एयरपोर्ट पर उतरने के अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां का एयरपोर्ट टर्मिनल काफी शानदार और खूबसूरत है.
शूटिंग लोकेशन भी हुए विकसित
गुरमीत ने कहा कि राज्य में कई लोकेशन भी विकसित किए गए हैं, जो फिल्म शूटिंग के लिहाज से उपयोगी हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में विकास के साथ फिल्म निर्माण की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं और वे यहां की कहानियों को बड़े पर्दे पर लाना चाहेंगे.
"राज्य में कई लोकेशन भी विकसित किए गए हैं, जो फिल्म शूटिंग के लिहाज से उपयोगी हो सकते हैं. बिहार में विकास के साथ फिल्म निर्माण की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं और यहां की कहानियों को बड़े पर्दे पर लाना चाहूंगा."- गुरमीत चौधरी, अभिनेता
फिल्म के लिए काफी मेहनत
अभिनेत्री ईशा मालवीय ने पटना पहुंचने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहां के लोगों से मिलना और उनका उत्साह देखना काफी अच्छा लग रहा है. उन्होंने कहा कि फिल्म ‘तुम मेरे हो’ उनके लिए बेहद खास है. उन्हें उम्मीद है कि दर्शक फिल्म की कहानी और किरदारों से जुड़ाव महसूस करेंगे और बिहार के दर्शकों से भी उन्हें भरपूर प्यार मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह एक टिपिकल लव स्टोरी फिल्म है और इसमें अलग एंगल नहीं जोड़ा गया है.
चुनौतियों का जिक्र
ईशा ने फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इंडस्ट्री में किसी गॉडफादर के बिना लीड एक्टर के रूप में फिल्म हासिल करना और उसे तैयार करने की प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण होती है. इसके बावजूद पूरी टीम ने फिल्म के लिए काफी मेहनत की है. उन्होंने फिल्म से जुड़े अपने अनुभव को शानदार बताया. ईशा ने कहा कि बिहार उन्हें बेहद खूबसूरत जगह लगा है. भविष्य में मौका मिला तो वह यहां फिल्मों की शूटिंग करना जरूर पसंद करेंगी.
"इंडस्ट्री में किसी गॉडफादर के बिना लीड एक्टर के रूप में फिल्म हासिल करना और उसे तैयार करने की प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण होती है. इसके बावजूद पूरी टीम ने फिल्म के लिए काफी मेहनत की है."-ईशा मालवीय, अभिनेत्री
बिहार की कहानियों पर फिल्म बनाने की तैयारी
फिल्म की निर्माता आरती सिंह ने कहा कि निर्देशक आशीष पांडा के निर्देशन में बनी ‘तुम मेरे हो’ उनके लिए खास प्रोजेक्ट है. फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पटना से प्रमोशन की शुरुआत करना महत्वपूर्ण है. बिहार के दर्शकों का सिनेमा के प्रति प्यार और उत्साह हमेशा प्रेरित करता है. उन्हें विश्वास है कि दर्शक फिल्म को पसंद करेंगे और सिनेमाघरों में देखने पहुंचेंगे.
राज्य में कहानियों की कमी नहीं
आरती सिंह ने भी हिंदी फिल्मों में बिहार के चित्रण को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में अब तक बिहार की कहानियों को उस तरह प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस तरह किया जाना चाहिए. राज्य में कहानियों की कमी नहीं है.
स्थानीय कहानियों पर अच्छी फिल्में बनाने की इच्छा
उनकी कोशिश होगी कि आने वाले समय में बिहार के कलाकारों को बेहतर अवसर देते हुए यहां की पृष्ठभूमि और स्थानीय कहानियों पर अच्छी फिल्में बनाई जाएं. फिल्म ‘तुम मेरे हो’ के प्रमोशन के जरिए कलाकारों और निर्माताओं ने बिहार के दर्शकों से जुड़ने के साथ ही राज्य की फिल्म निर्माण संभावनाओं को लेकर भी अपनी रुचि जाहिर की.
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