नैनीताल में धर्मेंद्र की फिल्म शूट के दौरान हुआ था हादसा, उतावली भीड़ ने तोड़ दी थी छत, जानें वो किस्सा

1984 में नैनीताल में हुई थी धर्मेंद्र की फिल्म 'हुकूमत' की शूटिंग. 1987 में फिल्म हुई थी रिलीज.

1984 में नैनीताल में हुई थी धर्मेंद्र की फिल्म 'हुकूमत' की शूटिंग. (Source : PTI)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 24, 2025 at 8:47 PM IST

4 Min Read
नैनीताल (उत्तराखंड): बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का पहाड़ों से खास लगाव रहा है. अपनी कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विभिन्न हिल स्टेशनों को न सिर्फ कैमरे में कैद किया, बल्कि यहां की संस्कृति और लोगों से भी गहरा जुड़ाव बनाया. इन्हीं यादों में नैनीताल भी शामिल है, जहां धर्मेंद्र फिल्म 'हुकूमत' की शूटिंग के लिए आए थे.

साल 1980 के दशक में जब निर्देशक अनिल शर्मा की हुकूमत की टीम नैनीताल पहुंची थी, तो मॉल रोड से लेकर तल्लीताल, मल्लीताल और आसपास के दर्शनीय स्थलों में दिनभर फिल्मांकन का सिलसिला चलता रहा. शूटिंग देखने के लिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी. उस दौरान धर्मेंद्र की सादगी और सहज व्यवहार ने लोगों को खासा प्रभावित किया.

स्थानीय निवासी त्रिभुवन बताते हैं कि धर्मेंद्र शूटिंग ब्रेक में अक्सर झील किनारे टहलने निकल पड़ते थे और लोगों से बेझिझक बातचीत करते थे. कई बार उन्होंने स्थानीय व्यंजन भी चखे और कलाकारों और तकनीकी टीम के साथ मॉल रोड की चाय की दुकानों पर बैठकर लंबी बातचीत की.

फिल्म की कई महत्वपूर्ण सीक्वेंस नैनीताल और उसके आसपास के पहाड़ी रास्तों पर फिल्माए गए थे. इन लोकेशनों ने न सिर्फ हुकूमत को शानदार विजुअल्स दिए, बल्कि धर्मेंद्र की नैनीताल यात्रा को भी यादगार बना दिया. आज भी शहर के बुजुर्ग और फिल्मप्रेमी उस दौर को याद करते हैं, जब बॉलीवुड का ‘ही-मैन’ यहां शूटिंग के दौरान लोगों का दिल जीत कर गया था.

त्रिभुवन फिल्म के एक दृश्य के यादों को याद करते हुए बताते हैं कि, नैनीताल का सर्द मौसम, झील के ऊपर तैरती हल्की धुंध और उसके बीच अचानक गूंजती एक आवाज, 'मैं यहां शांति नगर के लोगों के दिलों से डेबीडियन का खौफ मिटाने आया हूं'. यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि उस वक्त नैनीताल के लोगों के दिलों में बस चुके 'ही मैन' धर्मेंद्र की असली पहचान बन गया था. फिल्म 'हुकूमत'की इस पंक्ति ने जैसे शहर की हवा में एक अलग ही रोमांच भर दिया था.

नैनीताल बना था ‘शांति नगर’: त्रिभुवन बताते हैं कि वर्ष 1984 में पूरा नैनीताल महीनों तक एक फिल्मी दुनिया में तब्दील रहा. मल्लीताल, मॉल रोड, नैनी झील का किनारा, कलेक्ट्रेट, भवाली से लेकर भीमताल और रानीखेत, हर जगह धर्मेंद्र की ही चर्चा थी. फिल्म 'हुकूमत' का अधिकांश हिस्सा यहीं शूट हुआ और निर्देशक अनिल शर्मा ने नैनीताल को पर्दे पर 'शांति नगर' का नाम दिया. 1987 में रिलीज हुई हुकूमत ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया.

रंगकर्मी जहूर आलम बताते हैं कि धर्मेंद्र जितने बड़े स्टार थे, उतने ही सरल और जमीन से जुड़े हुए थे. शूटिंग खत्म होते ही वह भीड़ में चले जाते. फैन को ऑटोग्राफ देना हो या फोटो खिंचवाना, कभी मना नहीं करते थे. एक दिन मल्लीताल रिक्शा स्टैंड पर इतनी भीड़ उमड़ी कि एक छत टूट गई. धर्मेंद्र तुरंत दौड़ पड़े और कहा, 'किसी को चोट तो नहीं लगी'. लोग आज भी इस संवेदनशीलता को याद कर मुस्कुरा उठते हैं.

जब शूटिंग मल्लीताल फील्ड में चल रही थी तो पूरा मैदान दर्शकों से भर जाता था: एक दृश्य में अभिनेता सुधीर का सिर मुंडवाकर उन्हें जूतों की माला पहनाई गई, यह दृश्य लोगों के लिए बेहद रोमांचक था. स्थानीय निवासी चंदर सिंह बताते हैं, 'एक दृश्य में जुलूस निकाला गया था. मेरे जैसा आठ साल का बच्चा भी उस भीड़ का हिस्सा बनने को उतावला था. धर्मेंद्र का ऐसा जादू था कि उनकी हर झलक देखने के लिए लोग नैनीताल से भवाली और भीमताल तक पहुंच जाते थे. फिल्म की यूनिट महीनों नैनीताल क्लब में ठहरी, धर्मेंद्र के अलावा प्रेम चोपड़ा, सदाशिव अमरापुरकर, जोगिंदर, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार और स्वप्ना की मौजूदगी से शहर में मानो त्योहार सा माहौल था. हुकूमत के साथ धर्मेंद्र ने सिर्फ खौफ नहीं मिटाया, बल्कि अपनेपन और सादगी से नैनीताल के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी, जो आज भी उतनी ही ताजा है, जितनी उस दौर की ठंडी सुबहें.

