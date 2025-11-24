ETV Bharat / entertainment

यादों में धर्मेंद्र: 59 साल पहले मसूरी आए थे ही-मैन, नूतन रहमान संग बनाई भी शानदार फिल्म, आज भी वादियों में ज़िंदा हैं यादें

1966 में धर्मेंद्र मसूरी में फिल्म 'दुल्हन एक रात की' की शूटिंग के लिए आए थे. उसने साथ नूतन और रहमान भी थे.

1966 में फिल्म 'दुल्हन एक रात की' की शूटिंग के लिए मसूरी आए थे धर्मेंद्र. (Photo Source- IANS)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 24, 2025 at 8:16 PM IST

मसूरी (उत्तराखंड): 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्माता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र का आज 24 नवंबर 2025 को मुंबई में 89 साल की उम्र निधन हो गया. 1960 में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले धर्मेंद्र ने कई हिट फिल्में दी. उनकी कई फिल्मों से जुड़ी कई अनमोल यादें उत्तराखंड के मसूरी की फिजाओं में भी तैरती हैं.

मसूरी के इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के अनुसार वर्ष, 1966 में फिल्म 'दुल्हन एक रात की' की शूटिंग के लिए धर्मेंद्र पहली और आखिरी बार पर्वतीय शहर मसूरी आए थे. फिल्म में उनके साथ नूतन और रहमान जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में थे. यह वही शानदार त्रयी (तीन लोगों की जोड़ी) थी जो 'दिल ने फिर याद किया' में भी साथ दिखी थी.

होटल राधा भवन स्टेट से कंपनी गार्डन तक फैला था पूरा सिनेरियो: भारद्वाज बताते हैं कि फिल्म की टीम ने मसूरी को अपनी कहानी के कई महत्वपूर्ण दृश्यों के लिए चुना. होटल राधा भवन स्टेट, वेवर्ली कॉन्वेंट स्कूल, कंपनी गार्डन समेत अन्य स्थानों पर फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों तक चली. टीम की मौजूदगी से उस समय मसूरी में उत्साह का अनोखा माहौल बन गया था.

मॉल रोड पर शूट हुआ गाना: मसूरी के लोगों को आज भी याद है कि मॉल रोड पर फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय गीत शूट हुआ था. 'किसी का कुछ खो गया है' इस गीत में मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर ने मुख्य भूमिका निभाई थी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शूटिंग देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे.

धर्मेंद्र की उपस्थिति से जगमगा उठा था मसूरी: इतिहासकार भारद्वाज बताते हैं कि धर्मेंद्र उस दौर की कई नायिकाओं के साथ मसूरी में रहे और उनकी सादगी और गर्मजोशी देखकर स्थानीय लोग बेहद प्रभावित हुए. फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद वे मसूरी दोबारा कभी नहीं आए, लेकिन वह एक बार का प्रवास शहर की स्मृतियों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया.

इतिहासकर गोपाल भारद्वाज के पास आज भी धर्मेंद्र के मसूरी दौरे की फोटोज हैं. (PHOTO- Historian Gopal Bhardwaj)

पांच दशकों के शानदार फिल्मी सफर में 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने वाले बॉलीवुड के 'ही-मैन' को 1997 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला और 2012 में पद्म भूषण से नवाजा गया.

लोकसभा में बीकानेर से सांसद रहते हुए उन्होंने राजनीति में भी अपनी पहचान कायम की. धर्मेंद्र भले आज इस दुनिया में न हों, लेकिन मसूरी की पहाड़ियों के बीच उनकी एक बार की मौजूदगी, वह ठंडी हवा, वह हिमालयी पृष्ठभूमि आज भी शहर की यादों में ताजा है. उनके जाने से सिनेमा जगत ने अपनी एक शान, एक युग, एक करिश्माई व्यक्तित्व खो दिया है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुखद जताया. उन्होने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, उनका निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है. आपकी मुस्कान और आपके किरदार हमेशा हम सभी को याद रहेंगे. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों और उनके असंख्य प्रशंसकों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ईटीवी भारत भी 'ही-मैन' धर्मेंद्र जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है.

