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मगही भाषा में बननी चाहिए फिल्में, बेटे को 'आज के शोले' से लॉन्च करेंगे एक्टर अली खान

एक्टर अली खान ने मगही भाषा में फिल्म बनाने की वकालत की है. वह बेटे को 'आज के शोले' से लॉन्च करने जा रहे हैं.

Actor Ali Khan
अभिनेता अली खान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 5:22 PM IST

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पटना: बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अली खान इन दिनों बिहार दौरे पर हैं. गया की धरती से निकलकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में परचम लहराने वाले अली खान की एक और फिल्म आने वाली है, जो लोगों को हंसी से सराबोर करने वाली है. खुद तो विलेन के रोल में रहे लेकिन अब बेटे को बतौर 'हीरो' लॉन्च करने जा रहे हैं.

खुदा गवाह फिल्म से बनी पहचान: बिहार के मगध क्षेत्र अर्थात गया जिला स्थित शेरघाटी के निवासी अली खान 45 साल पहले मुंबई गए थे. वह बताते हैं कि फिल्मों में हीरो बनने गए थे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. हीरो तो नहीं बन पाए लेकिन डेढ़ सौ से अधिक फिल्मों में विलेन के रोल में नजर आए. अमिताभ बच्चन की 'खुदा गवाह' फिल्म से अली खान की मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनी.

बॉलीवुड अभिनेता अली खान (ETV Bharat)

'महाभारत' में 'यक्ष' की भूमिका निभाई: अली खान ने फिल्मी जगत में कई तरह के किरदार निभाए. खुदा गवाह फिल्म के अलावे अली खान ने सरफरोश, कोहराम, मां तुझे सलाम, इंडियन और गदर-2 जैसी हिट फिल्मों में भूमिका निभाई. इसके अलावे उन्होंने 'टीपू सुल्तान' सीरियल में हैदर अली का रोल किया. महाभारत में अली खान को 'यक्ष' की अहम भूमिका मिली थी.

ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड फिल्म में आएंगे नजर: अली खान की नई फिल्म 'ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड' जल्द ही पर्दे पर नजर आने वाली है. यह हास्य फिल्म है और अली खान फिल्म में महत्वपूर्ण अदाकार है. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान अली खान ने कहा कि मेरी फिल्म जल्द आने वाली है और यह फिल्म खूब धमाल मचाएगी. इसमें कॉमेडी और इंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म है ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड.

Actor Ali Khan
अभिनेता अली खान (सौ. अली खान फेसबुक हैंडल)

'आज के शोले' फिल्म में नजर आएंगे बेटे: अली खान खुद तो हीरो नहीं बन पाए लेकिन अपने बेटे को बतौर हीरो लॉन्च करने जा रहे हैं. अली खान के बेटे फैयाज खान की नई फिल्म 'आज के शोले' धमाल मचाने को तैयार है. उन्होंने कहा कि 'शोले' फिल्म खूब हिट हुई थी. अब उसी तर्ज पर युवाओं के लिए आज के शोले फिल्म को बनाया गया है. यह फिल्म एक एक्शन और कॉमेडी ड्रामा बताई जा रही है, जिसमें फैय्याज मुख्य भूमिका निभा रहे हैं.

एजाज अहमद ने किया है निर्देशन: 'आज के शोले' फिल्म का निर्देशन एजाज अहमद कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है. निर्माता इसे जल्द रिलीज करने की तैयारी में हैं. फिल्म को क्लासिक फिल्म शोले के नाम से प्रेरित आधुनिक अंदाज में पेश किया जा रहा है. हालांकि इसकी कहानी पूरी तरह नई बताई जा रही है. अली खान ने बताया कि मैं महीने में फिल्म रिलीज हो जाएगी और आम लोग आनंद उठा पाएंगे.

Actor Ali Khan
बेटे को फिल्मों में लॉन्च करेंगे अली खान (सौ. अली खान फेसबुक हैंडल)

शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया था मौका: अली खान मगही भाषा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पटना पहुंचे थे. पुरानी याद को ताजा करते हुए अली खान ने कहा कि बिहारी बाबू उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा ने मुझे कालका फिल्म में मौका दिया था. पूरी फिल्म धनबाद और झारखंड में सूट हुई थी. उस फिल्म में मैंने मगही में डायलॉग बोला था.

"शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कालका फिल्म में मौका दिया था. फिल्म में डोली के जरिए खदान के अंदर जाना था. तब मैंने कहा था कि ई का चीज है. मेरे सहयोगी और एक्टर सुधीर पांडे ने कहा डोली. तब मैंने कहा कि कहीं टूट जाए, त का होई. हम इकरा से न जाइब, हमारा बहुत डर लाग ता. मगही फिल्म भैया सुपरहिट हुई थी."- अली खान, अभिनेता

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एक्टर अली खान (सौ. अली खान फेसबुक हैंडल)

मगही फिल्म बननी चाहिए: अली खान ने कहा कि मगही भाषा में भी फिल्म बनने चाहिए. हम लोग जब छोटे थे तो मगही में एक फिल्म भैया बनी थी जो सुपर डुपर हिट हुई थी. अली खान ने कहा कि बिहार के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को चाहिए कि बिहार के कलाकारों को मौका दें और उसका ज्यादातर हिस्सा बिहार में ही सूट करें बिहार में आज की तारीख में कई ऐसे लोकेशन से जहां फिल्में सूट की जा सकती है.

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