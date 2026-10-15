मसूरी में अक्षय कुमार का फिल्मी अंदाज, रोमांटिक अवतार में आये नजर, देखिए वीडियो
उत्तराखंड के मसूरी में अक्षय कुमार फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. इस दौरान उनका रोमांटिक अवतार देखने को मिला.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 15, 2026 at 6:43 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 6:50 PM IST
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी की माल रोड पर गुरुवार दोपहर नजारा कुछ फिल्मी हो गया. कहीं पर्यटक पहाड़ों की खूबसूरती निहार रहे थे, तो कहीं दुकानों पर खरीदारी चल रही थी. इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी फिल्म के एक सीन की शूटिंग करते नजर आए. फिल्मी दृश्य में वह अपनी साथी कलाकार के साथ माल रोड पर घूमते और शॉपिंग करते दिखाई दिए. हाथ में शॉपिंग बैग लिए अक्षय कुमार का यह अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग उत्साहित हो उठे. देखते ही देखते अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ जुट गई.
शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार पूरे जोश में नजर आए. उन्होंने अपने प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. उन्होंने लोगों को निराश नहीं किया. शूटिंग स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. अभिनेता ने मीडिया से दूरी बनाए रखी. फिल्म के दृश्यों को पूरा करने में व्यस्त रहे.
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माल रोड से होटल सवॉय तक फिल्मी हलचल: अक्षय कुमार की शूटिंग केवल माल रोड तक सीमित नहीं रही. मसूरी के ऐतिहासिक होटल सवॉय में भी फिल्म के एक गाने का दृश्य फिल्माया गया. फिल्म यूनिट मसूरी की ऐतिहासिक इमारतों और खूबसूरत वादियों को फिल्म के दृश्यों में शामिल कर रही है. बताया जा रहा है कि देर शाम जॉर्ज एवरेस्ट और स्प्रिंग रोड क्षेत्र में भी कुछ सीन फिल्माए जाने हैं. शुक्रवार को भी अक्षय कुमार के मसूरी में शूटिंग करने की संभावना है. इसके बाद देहरादून के विभिन्न इलाकों में फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग की जाएगी.
कमर दर्द की चर्चा के बीच शूटिंग में सक्रिय दिखे अभिनेता: अक्षय कुमार की मसूरी में मौजूदगी के साथ उनकी सेहत को लेकर भी चर्चाएं रहीं. बताया जा रहा है कि बुधवार को कमर में दर्द के कारण उन्हें परेशानी हुई. देहरादून में उनका उपचार कराया गया. गुरुवार को वह शूटिंग करते नजर आए. हालांकि, उनकी सेहत को लेकर कोई आधिकारिक मेडिकल जानकारी सामने नहीं आई है, इसलिए उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा.
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बॉलीवुड की पसंदीदा लोकेशन है मसूरी: मसूरी की माल रोड, पुराने भवन, घुमावदार सड़कें और पहाड़ों पर छाई धुंध फिल्मकारों को लंबे समय से आकर्षित करती रही हैं. यहां शूटिंग होने से शहर को भी नई पहचान मिलती है. बड़े कलाकारों की मौजूदगी स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण बनती है, जबकि फिल्म यूनिट के ठहरने, परिवहन, खानपान और अन्य जरूरतों से स्थानीय कारोबार को काम मिलने की संभावना रहती है.
हालांकि, पर्यटन से गुलजार रहने वाली माल रोड पर शूटिंग के दौरान सुरक्षा और आम लोगों की आवाजाही का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होता है. अक्षय कुमार की शूटिंग देखने पहुंचे प्रशंसकों के उत्साह के बीच फिल्म यूनिट ने सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा.
फिलहाल मसूरी और देहरादून में फिल्म के अलग-अलग दृश्यों की शूटिंग का कार्यक्रम बताया जा रहा है. अक्षय कुमार की मौजूदगी ने एक बार फिर मसूरी को बॉलीवुड की सुर्खियों में ला दिया है. फिल्म और उसके अन्य कलाकारों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद शूटिंग के बारे में और स्पष्टता मिल सकेगी.
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