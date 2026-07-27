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असम में बाढ़ में फंसा इस बॉलीवुड एक्टर का परिवार, कहा- घरों में पानी भर गया है

एक मीडिया से बातचीत करते हुए आदिल ने कहा कि उन्होंने राज्य को हर साल ऐसी ही तबाही का सामना करते देखा है, लेकिन इस बार, तबाही के पैमाने ने उन्हें बहुत परेशान और नाराज कर दिया है. हालात के बारे में बात करते हुए आदिल ने कहा, 'अपर असम के शिवसागर में मेरी बहनों और भांजियों के घरों में पानी भर गया है.'

हैदराबाद: 'दिल्ली क्राइम', 'इंग्लिश विंग्लिश' और 'लाइफ ऑफ पाई' जैसी फिल्मों में अपने किरदारों के लिए मशहूर एक्टर आदिल हुसैन ने असम में आई भयानक बाढ़ के बाद वहां के हालात पर गंभीर चिंता जताई है. असम में ही जन्मे आदिल ने मौजूदा स्थिति पर गुस्सा और निराशा जाहिर की है और बताया है कि उनके गृह राज्य में उनके परिवार के सदस्य बाढ़ का सामना कर रहे हैं.

एक्टर ने कहा कि वह अपने रिश्तेदारों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने माना कि जमीनी हालात बहुत मुश्किल बने हुए हैं. वह सिंगर पापोन के साथ भी तालमेल बिठा रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए मदद की अपील की थी.

आदिल ने को बताया, 'मैं बचपन से ही हर साल भयानक बाढ़ देखता आ रहा हूंऔर इस साल तो हालात और भी बुरे हैं.' उन्होंने कहा कि संकट को रोकने में बार-बार नाकामी की वजह से वह बहुत ज्यादा निराश, गुस्सा महसूस कर रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि बाढ़ उनकी पूरी जिंदगी में एक बार-बार होने वाली समस्या रही है. उन्होंने कहा, 'जब से मैं असम में बड़ा हुआ हूं, तब से अधिकारी हालात को संभाल नहीं पाए हैं.'

एक्टर ने पर्यावरण और शहरी प्लानिंग से जुड़ी उन कमियों की ओर भी इशारा किया, जिनकी वजह से उनकी नजर में यह समस्या और गंभीर हो गई है. उन्होंने बाढ़ की बढ़ती गंभीरता के लिए बेतहाशा निर्माण, दलदली जमीन के खत्म होने और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई जैसे कारणों का जिक्र किया.

आदिल ने कहा कि मुश्किल इलाकों में रहने वाले समुदायों की तकलीफें कम करने के लिए कोई खास जांच-पड़ताल नहीं हुई है. उन्होंने कहा, 'इस समस्या को हल करने के लिए कोई जांच नहीं हुई है कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों की तकलीफें कम करके उनकी देखभाल कैसे की जाए.'