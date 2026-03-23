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4 देशों के स्टंट मास्टर्स ने तैयार किए सीक्वेंस, 'धुरंधर' के एक्शन डायरेक्टर बोले- ये फिल्म मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रही

बहुचर्चित फिल्म धुरंधर 2 के एक्शन डायरेक्टर एजाज गुलाब से ईटीवी भारत की सीनियर पत्रकार सीमा सिन्हा ने खास बातचीत की.

Dhurandhar is more brutal and bloody than any film
धुरंधर के एक्शन सीन (Special Arrangement)
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By Seema Sinha

Published : March 23, 2026 at 5:15 PM IST

8 Min Read
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5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई धुरंधर की तरह इसकी दूसरी किस्त, धुरंधर: द रिवेंज फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है. लगभग चार घंटे के रनटाइम वाली यह फिल्म खून-खराबे और हिंसा से भरपूर है. इस हाई-ऑक्टेन स्पाई-थ्रिलर ने यह मुकाम हासिल किया है, क्योंकि इसमें दुनिया भर के चार टॉप एक्शन डायरेक्टर्स ने एक्शन सीन तैयार किए हैं, जिनमें से हर स्टंट डिजाइन की एक अलग कैटेगरी. इसमें एजाज गुलाब (भारत), सी-यंग ओह (कोरिया), यानिक बेन (फ्रांस) और रमजान बुलुत (तुर्की) ने अलग-अलग सीन का निर्देशन किया, जिससे स्टंट कोरियोग्राफी और फाइट डिजाइन में तैयार किया गया है.

Dhurandhar is more brutal and bloody than any film
रणवीर सिंह (Special Arrangement)

स्टंट निर्देशक एजाज गुलाब ने बताया, फिल्म में जटिल सेट पीस और सीक्वेंस हैं, जिन्हें तकनीकी योजना के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि हर पल यादगार बन सके. एक्शन डायरेक्टर्स ने बॉडी डबल्स का इस्तेमाल कम से कम करने का पूरा ध्यान रखा. इस पर गुलाब कहते हैं, टजहां भी हमें लगता था कि अभिनेताओं के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है, तभी हम बॉडी डबल का इस्तेमाल करते थे. 90-95 प्रतिशत एक्शन तो अभिनेता खुद ही करते हैं. रणवीर सिंह के किरदार जसकिरत सिंह रंगी उर्फ ​​हमजा अली मजारी और अर्जुन रामपाल के किरदार मेजर इकबाल के बीच एक खास फाइट सीक्वेंस का जिक्र करते हुए गुलाब ने बताया कि चेन दिखाने के लिए रबर के प्रॉप का इस्तेमाल किया गया था. हालांकि इससे त्वचा पर कट नहीं लगा, लेकिन दर्द जरूर हुआ, जिसे रणवीर और अर्जुन दोनों ने शूटिंग के दौरान सहा.

Dhurandhar is more brutal and bloody than any film
रणवीर सिंह (Special Arrangement)

क्लाइमेक्स शॉट के दौरान कई चोटें लगने के बावजूद, दोनों अभिनेताओं ने अपनी रफ्तार धीमी नहीं की. वे दोनों सीक्वेंस में इतने मग्न थे कि उन्होंने ब्रेक लेने से भी इनकार कर दिया और रिहर्सल के दौरान भी एक-दूसरे का साथ दिया. फिल्म के एक्शन में हर एक्शन डायरेक्टर का अपना एक अलग रोल है. सी-यंग ओह कोरियाई क्लोज-कॉम्बैट सीन किए, जिसमें नजदीकी, तीखे वार दिखे. सी-यंग ओह (जिन्होंने शाहरुख खान के साथ फैन, ऋतिक रोशन के साथ वॉर और सलमान के साथ टाइगर 3 में काम किया है, उन्होंने फिल्म किल के लिए हाई-स्टेक्स एक्शन सीक्वेंस भी डिजाइन किए थे) ने फिल्म पर लंबे समय तक काम किया, उन्होंने दूसरे भाग - धुरंधर: द रिवेंज - के क्लाइमेक्स को कोरियोग्राफ किया.

Dhurandhar is more brutal and bloody than any film
रणवीर सिंह (Special Arrangement)

यानिक बेन (जो इंसेप्शन, डनकर्क जैसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स और लोका, शाहरुख खान की जवान और ओटीटी सीरीज द फैमिली मैन जैसी भारतीय ब्लॉकबस्टर्स पर काम करने के लिए जाने जाते हैं) यूरोपीय पार्कौर-कैटेगरी के ट्रांजिशन, मल्टी-लेवल चेज, एरियल रिगिंग और फ्लूइड स्पेशियल जियोग्राफी के साथ फिल्म को को आगे बढ़ाते हैं. वहीं रमजान बुलुत फुटवर्क, बॉडी वेट और टैक्टिकल पोजिशनिंग पर बेस्ड यूरोपीय-तुर्की क्लोज-क्वार्टर रियलिज्म के साथ इसे पूरा करते हैं.

'रमजान के सीन तब देखने को मिलते हैं, जब हमजा अपने असल किरदार में आता है और वह दुश्मनों को मारना शुरू कर देता है. उन्होंने ज्यादातर गोलीबारी के सीन को कोरियोग्राफ किया है, जबकि यानिक ने पहले भाग में केवल लयारी वाला हिस्सा किया है, जहां उसने उन पांच हत्याओं को डिजाइन किया था.

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रणवीर सिंह (Special Arrangement)

जर्मनी में रहने वाले बुलुत, जिन्होंने अजय देवगन की फिल्मों जैसे तन्हाजी: द अनसंग वॉरियर, भोला, रनवे 34, बादशाहो, शिवाय के अलावा सलमान खान की किक और प्रभास अभिनीत आदिपुरुष में भी काम किया है, कहते हैं, 'फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को बारीकी से प्लान से तैयार किया गया है, जिससे हर पंच, चेज और स्टंट रियल लगे.

गुलाब 1989 से बॉलीवुड फिल्मों में एक्शन सीन पर काम कर रहे हैं. उन्होंने 2006 में संजय गुप्ता की फिल्म 'शूटआउट एट लोखंडवाला' से एक्शन निर्देशक के रूप में अपना डेब्यू किया था. “मैंने आमिर, सलमान, शाहरुख, अक्षय, गोविंदा जैसे सभी बड़े सितारों के साथ काम किया है… 'धुरंधर' रणवीर के साथ मेरी पहली फिल्म है और मुझे उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। मैं रणवीर की तुलना अन्य अभिनेताओं से नहीं कर सकता, काम के मामले में वे लगभग एक जैसे हैं, लेकिन निश्चित रूप से वे कहीं अधिक उत्साही और दिलचस्प हैं, वे हमेशा सेट पर समय के पाबंद रहते हैं। जो भी शॉट तय होता था, वे उसकी कई बार रिहर्सल करते थे और जब तक वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते थे, तब तक वे टेक नहीं लेते थे'.

Dhurandhar is more brutal and bloody than any film
रणवीर सिंह (Special Arrangement)

'रणवीर भी बहुत सावधान थे, वो इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि किसी को चोट न लगे. बंदूकें भारी होती हैं, इसलिए हम फाइबर और रबर की बंदूकें बनाते थे ताकि अभिनेताओं को उन्हें पकड़ना आसान हो जाए. हम बहुत सारे प्लान बनाते थे, पहले से ही तैयारी करते थे. कभी-कभी हम सेट पर ही रिहर्सल करते थे ताकि अभिनेता फर्श, खंभों, दीवारों और जमीन से परिचित हो जाएं, जो कभी-कभी फिसलन भरी होती थी और लास्ट टेक से पहले ही उससे निपटना सीख लें. हमने नकली दीवारें भी बनाई थीं जो असली जैसी दिखती थीं ताकि अभिनेताओं को उनसे टकराने पर चोट न लगे'.

Dhurandhar is more brutal and bloody than any film
संजय दत्त (Special Arrangement)

उन्होंने आगे बताया, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हाल ही में रिलीज हुई एक्शन फिल्मों से कुछ अलग पेश करना था. लोगों ने एनिमल, पुष्पा, पठान… जैसी कई फिल्में देखी हैं जिनमें खौफनाक एक्शन सीन थे और हमारी मुख्य चुनौती थी कि लोग पहले से जो एक्शन देख चुके हैं, उसे मात देकर उसे और भी ज्यादा रियल बनाना, जो एनिमल में नहीं था. चुनौती यह थी कि हर एक्शन और यहां तक ​​कि हत्या को भी एक दूसरे से अलग दिखाना था, चाहे वह रहमान डकैत की हत्या हो या उसके पिता के किरदार की'.

हर बदला लेने वाले सीन को अलग-अलग तरीके से फिल्माया गया है, कोई भी सीन एक जैसा नहीं लगता. नौकर की हत्या में हमने ज्यादा क्रूरता दिखाई, जबकि बाबू डकैत के मामले में ऐसा नहीं था. उसे उठाकर उसका सिर कुचल दिया गया था. गुलाब ने बताया, क्योंकि निर्देशक चाहते थे कि एक्शन रियल लगे. धुरंधर 2 का क्लाइमेक्स सीन, जो लगभग 30 मिनट लंबा है, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था, जिसके लिए छह दिन रिहर्सल और 14 दिन शूटिंग करनी पड़ी. यहां चुनौती निरंतरता बनाए रखने की थी, लेकिन हेयर, मेकअप और कॉस्ट्यूम विभाग के हर विभाग ने खूब मेहनत की और हर शॉट के बाद तस्वीरें लीं ताकि अगले दिन उसी लुक को सटीकता से दोहराया जा सके.

Dhurandhar is more brutal and bloody than any film
अर्जुन रामपाल (Special Arrangement)

“जब आदित्य ने हमें फिल्म की कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं बनाना चाहता, बल्कि हर किसी को अपना 100 प्रतिशत देना होगा और जो भी जरूरत होगी, प्रोडक्शन टीम उसे पूरा करेगी. उन्होंने हमें एक्शन के मामले में पूरी आजादी दी. लोकेशन, सेट, टूटने वाले प्रॉप्स और कई प्रॉप्स बनाने में बहुत पैसा लगता है, लेकिन वे इनमें से किसी भी पहलू पर समझौता नहीं करना चाहते थे. यह मेरे सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट में से एक है. निर्देशक की जो भी सोच थी, मुझे उसे साकार करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी और आदित्य, शांत स्वभाव के होने के बावजूद, एक्शन सीन की बात आती है तो एक अलग ही स्तर पर प्रदर्शन करते हैं'.

धुरंधर के खास एक्शन सीक्वेंस

शादी में मुठभेड़ वाला सीन: इस सीन से हमजा ने अपने हाथ खोल दिए थे और यहां दो गुटों में जबरदस्त फायरिंग सीन देखने को मिले थे.

तेज रफ़्तार बाइक और एसयूवी चेज सीन: रणवीर सिंह का किरदार (हमजा) लद्दाख के ऊंचे-नीचे इलाकों में एक जबरदस्त, तेज रफ्तार पीछा करने वाला सीन देखने को मिलता है.

ताबड़तोड़ गोलीबारी सीन: फिल्म में कई जबरदस्त गोलीबारी सीन हैं, जिनमें एक सीन ऐसा भी है, जहां एसपी चौधरी असलम की भूमिका निभा रहे संजय दत्त सड़क पर गोलीबारी में शामिल होते हैं.

लयारी में खौफनाक लड़ाई: रणवीर सिंह का लयारी के अराजक इलाके में गोलियों की बौछार के साथ एंट्री होती है, जो जबरदस्त विजुअल्स एक्सीपीरियंस शो करता है.

हेलीकॉप्टर स्टंट: लद्दाख में फिल्माया गया एक रोमांचक स्टंट जिसमें हेलीकॉप्टर शामिल है.

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