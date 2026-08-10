'बिग बॉस' फेम लोपामुद्रा राउत के घर हुई थी 1 करोड़ की चोरी, बिहार के दरभंगा से आरोपी गिरफ्तार
आरोपी ने बांस की लाठी के सहारे पांचवीं मंजिल की बालकनी तक पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और बेडरूम में घुसकर चोरी की थी. पढ़ें
Published : August 10, 2026 at 11:46 AM IST
दरभंगा: मुंबई की सांताक्रूज पुलिस ने बिहार के दरभंगा जिले के एक गांव से 26 वर्ष के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उस पर बॉलीवुड अभिनेत्री और 'बिग बॉस 2016' की सेकंड रनर-अप लोपामुद्रा राउत (32 वर्ष) के घर से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की चोरी का आरोप है.
वेंटिलेटर के जरिए घर में प्रवेश: पुलिस के मुताबिक, जुलाई में चंदन मुखिया ने कथित तौर पर राउत के घर की रेकी की और यह पक्का किया कि घर में कोई नहीं है, फिर वह वेंटिलेटर के जरिए घर में घुसा. वह मुंबई में बंद घरों की तलाश करता था और चोरी करने के बाद उसी दिन ट्रेन से बिहार लौट जाता था.
रेकी कर घटना को दिया अंजाम: मुखिया ने कथित तौर पर ऐसी ही एक रेकी के दौरान अभिनेत्री लोपामुद्रा राउत के सांताक्रूज वाले घर को देखा और बाद में मौका मिलने पर वहां चोरी की घटना को अंजाम दिया.
टेक्निकल इंटेलिजेंस से मिली सफलता: पुलिस ने टेक्निकल इंटेलिजेंस (मोबाइल फोन की डिटेल और लोकेशन-आधारित जानकारी) का इस्तेमाल करके उसका पता लगाया. जांच में दरभंगा का नाम सामने आने के बाद, मुंबई पुलिस की एक टीम वहां गई और दरभंगा पुलिस की मदद से सोनकी पुलिस स्टेशन के इलाके में एक जगह पर छापेमारी की.
बांस की लाठी से पांचवीं मंजिल पर चढ़ा चोर: पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी चंदन मुखिया (26 वर्ष) ने कथित तौर पर पांचवीं मंजिल की बालकनी तक पहुंचने के लिए बांस की लाठी का इस्तेमाल किया था. दरवाजा तोड़ने के बाद वह कीमती सामान चुराने के लिए अभिनेत्री के बेडरूम में घुसा था.
सांताक्रूज पुलिस के अनुसार, ''आरोपी के पास से लगभग 51 lakh रुपए का चोरी का सामान बरामद किया गया, जिसमें एक लग्जरी घड़ी, सोने के दो बिस्कुट और नकद पैसे शामिल हैं. पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से दरभंगा जिले के गोठ मिट्टी गांव के रहने वाले चंदन मुखिया का पता लगाया और उसे गिरफ्तार किया.''
पैसों से जमीन खरीदने का खुलासा: पूछताछ में आरोपी ने चोरी के पैसों से अपनी बहन के नाम पर दो कट्ठा जमीन खरीदने की बात स्वीकार की है. इसके बाद पुलिस ने सोनकी थाना क्षेत्र के देकुली बाजार स्थित एक हार्डवेयर व्यवसायी कैलाश साह और एक ज्वेलर्स से भी पूछताछ की. गिरफ्तार आरोपित को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया गया है, जहां उससे आगे पूछताछ की जाएगी.
🔸 Santacruz Police Successfully Recover Stolen Property Worth ₹76.39 Lakh in Burglary Case!@Santacruz_PS arrested a 26-year-old habitual offender from Darbhanga, Bihar, in connection with a burglary case.— मुंबई पोलीस Mumbai Police (@MumbaiPolice) August 10, 2026
A Rolex watch and a 200-gram gold biscuit were recovered from the… pic.twitter.com/C8bmJtV21Y
सांताक्रूज पुलिस ने कहा कि अभी पूरी चोरी की रकम और बाकी कीमती सामान बरामद नहीं हुआ है. जांच करने वाले अब बाकी सामान का पता लगाने और यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें और लोग भी शामिल थे. पुलिस को शक है कि उसने चोरी के कुछ पैसों से अपनी बहन के नाम पर जमीन खरीदी थी.
कार्रवाई को लेकर प्रभारी सदर एसडीपीओ एसके सुमन ने बताया कि मुंबई पुलिस की टीम दरभंगा आई थी. सोनकी थाना कि मदद से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था. मुख्य आरोपी के साथ बरामद सामान मुंबई पुलिस अपने साथ ले गई है.
"चोरी की राशि से जमीन खरीदने के मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. मुंबई पुलिस की टीम आरोपी को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गयी." -एसके सुमन,प्रभारी सदर एसडीपीओ, दरभंगा
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