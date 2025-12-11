ETV Bharat / entertainment

कल री-रिलीज होगी 'शोले', अभिषेक बच्चन का सच होगा सालों पुराना सपना, बोले- पहली बार थिएटर में देखूंगा फिल्म

'शोले'/अभिषेक बच्चन ( Poster/IANS )

मुंबई: 'शोले द फाइनल कट' 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज जा रहा है. इस फिल्म को एक बार फिर से बिना कट के बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक काफी उत्साहित हैं. बिग बी के बेटे और बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन भी इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं. जूनियर बच्चन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके अपना उत्साह जाहिर किया है. 1975 की क्लासिक फिल्म 'शोले – द फाइनल कट' का पूरी तरह से रिस्टोर किया गया 4K वर्जन बड़े पर्दे पर उसकी पूरी शान के साथ आ रही है. इसे जिंदगी भर का सपना बताते हुए, एक्टर ने अपनी खुशी जाहिर की. गुरुवार, 11 दिसंबर अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर शोले – द फाइनल कट' का पोस्टर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'अब तक की सबसे बड़ी कहानी जो कभी नहीं बताई गई. बड़े पर्दे पर शोले को उसकी पूरी शान के साथ देखने का इंतजार नहीं कर सकता. मैंने शोले को कभी बड़े पर्दे पर नहीं देखा, सिर्फ टीवी और वीएचएस/डीवीडी पर देखा है. यह जिंदगी भर का सपना रहा है.'