नेचुरल स्टार नानी की 'द पैराडाइज' का गाना 'आया शेर' इंटरनेट पर छाया, 20 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार
2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल द पैराडाइज का ब्लॉकबस्टर गाना आया शेर में नेचुरल स्टार नानी नजर आ रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 5:10 PM IST
हैदराबाद: द पैराडाइज इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है. फिल्म के ऐलान के बाद से ही इसे लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. नेचुरल स्टार नानी लीड रोल में नजर आएंगे और फिल्म के दमदार फर्स्ट लुक पोस्टर्स, शानदार प्रमोशनल मटेरियल और पावरफुल म्यूजिक ने लगातार लोगों का ध्यान खींचा है. वहीं, दसरा की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद नानी और डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है, जिससे द पैराडाइज 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल हो गई है.
फिल्म को लेकर बढ़ते क्रेज के बीच इसका चार्टबस्टर गाना आया शेर इंटरनेट पर छा गया है और अब यह एक कल्चरल फिनॉमेनन बन चुका है. इस हाई-एनर्जी एंथम ने हर प्लेटफॉर्म पर धूम मचा दी है. फैंस इसके दमदार बीट्स पर झूम रहे हैं और सोशल मीडिया पर नानी के सिग्नेचर मूव्स को रीक्रिएट करते हुए हजारों रील्स और वीडियो बना रहे हैं. अब मेकर्स ने एक और बड़ी उपलब्धि का ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि आया शेर ने यूट्यूब पर 20 करोड़ (200 मिलियन) व्यूज का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है और इसका यह शेर वाला अंदाज हर दिन पहले से ज्यादा गूंज रहा है.
Thank you for 200M+ for #AayaSher ❤️#TheParadiseTeaser Soon 🤗#TheParadise pic.twitter.com/Y5zIsamTD8— Srikanth Odela (@odela_srikanth) July 26, 2026
मेकर्स ने यह खुशखबरी शेयर करते हुए लिखा, 'हर गुजरते दिन के साथ इसकी दहाड़ और भी बुलंद होती जा रही है, #AayaSher ने 20 करोड़ (200 मिलियन) व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है. नेचुरल स्टार @NameisNani एक बार फिर @odela_srikanth की फिल्म में नजर आएंगे फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है.
इस बड़ी उपलब्धि के साथ आया शेर को यूट्यूब पर 18 लाख (1.8 मिलियन) लाइक्स भी मिल चुके हैं, जो दर्शकों के बीच इसकी जबरदस्त लोकप्रियता दिखाते हैं. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर छाने से लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का पसंदीदा बनने तक, आया शेर ने द पैराडाइज को लेकर लोगों का उत्साह और भी बढ़ा दिया है. यह साफ है कि रिलीज से पहले ही फिल्म का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है.
एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले बनी द पैराडाइज 21 अगस्त 2026 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम समेत कुल आठ भाषाओं में बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मेकर्स ने हॉलीवुड स्टार रायन रेनॉल्ड्स से इंटरनेशनल मार्केट में द पैराडाइज को प्रेजेंट करने के लिए भी संपर्क किया है. अपने विजनरी डायरेक्टर, दमदार स्टारकास्ट और ग्लोबल स्केल के साथ द पैराडाइज सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा कल्चरल फिनॉमेनन बनती नजर आ रही है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.