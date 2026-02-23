ETV Bharat / entertainment

'द पैराडाइज' से 'आया शेर' का प्रोमो आउट, नेचुरल स्टार नानी के जन्मदिन पर रिलीज होगा फुल सॉन्ग

'द पैराडाइज' से 'आया शेर' का प्रोमो आउट ( Poster )

हैदराबाद: 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक, 'द पैराडाइज' के मेकर्स ने 'आया शेर' का धमाकेदार प्रोमो रिलीज कर दिया है. यह पूरा गाना 24 फरवरी को नेचुरल स्टार नानी के जन्मदिन के खास मौके पर रिलीज होगा. नैचुरल स्टार नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' 2026 की सबसे ज्यादा इंतजार वाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी है और इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही काफी चर्चा है. फिल्म को श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने 'दसरा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से सबका दिल जीता था. यह फिल्म इस डायरेक्टर और नानी की जोड़ी को एक बार फिर साथ लेकर आ रही है. हाल ही में, मेकर्स ने फिल्म का एक जबरदस्त नया रिलीज डेट पोस्टर जारी किया है, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया. उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म का पहला गाना 'आया शेर' 24 फरवरी को नानी के बर्थडे पर फैंस के लिए एक खास तोहफे के रूप में रिलीज किया जाएगा. उन्होंने वादा किया है कि यह गाना आते ही धमाल मचा देगा. खास दिन की तैयारी करते हुए, मेकर्स ने 'आया शेर' का एक दमदार प्रोमो रिलीज किया है. इस प्रोमो में गाने की एक बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक झलक दिखाई गई है, जिससे साफ पता चल रहा है कि यह एक जबरदस्त धमाका होने वाला है.