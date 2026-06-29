आवारापन 2 टीजर X रिएक्शन: इमरान हाशमी का नया 'शिवम' अवतार देख फैंस शॉक्ड, बोले- अब तक का सबसे....
आवारापन का सीक्वल पूरे 19 साल बाद आ रहा है और हाल ही में फिल्म की शूटिंग के कई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 1:00 PM IST
हैदराबाद: 'सीरियल किसर' इमरान हाशमी स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म आवारापन 2 का आज 29 जून को टीजर जारी हो गया है. टीजर में अभिनेता इमरान हाशमी अपने 19 साल पुराने उलझे हुए किरदार शिवम पंडित के रूप में वापसी कर रहे हैं. यह टीजर फैंस को सीक्वल में गैंगस्टर दुनिया की एक झलक दिखाता है, जो काफी जोखिम भरी और रोमांचक है. एक्स हैंडल पर आवारापन 2 के टीजर की जमकर तारीफ हो रही है और लोगों को 19 साल पुराना शिव पंडित का दौर याद आ गया है.
फिल्म में दिशा पटानी और दिग्ग्गज अदाकारा शबाना आजमी को दमदार खलनायिका नफीसा के रूप में दिखाया गया है, जो आंखों में कई रहस्य लिए नजर आती हैं. नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी फिल्म के टीजर में एक्शन और इमोशनल सीन दिख रहे हैं. सीक्वल के टीजर ने साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म के भावनात्मक मोड़ को पकड़े रखा है.
आवारापन 2 का टीजर
बता दें, इस कल्ट हिट फिल्म की रिलीज के 19 साल पूरे होने के मौके पर 29 जून को जारी किए गए टीजर ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. टीजर की शुरुआत इमरान के किरदार शिवम के अपने अतीत की दर्दनाक यादों को याद करने से होती है. इसके बाद हमें एक दमदार स्ट्रीट फाइटर के रूप में उनकी हाथापाई और गैंगस्टरों से लड़ते हुए झलकियां देखने को मिलती हैं, जबकि शबाना का इंटेंस लुक नजर आता है. दिशा का रहस्यमयी किरदार वायलिन बजाते हुए दिखाया गया है. टीजर इमरान हाशमी के इस डायलॉग के साथ खत्म होता है, 'इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं'.
Phirrrrrr Ghaaayal huuu maiiiii— Abhinav Sharma😎 (@abhinavsharma0) June 29, 2026
Akeeeeee chuuu lee mujheeee..#Awarapan2 teaser has just arrived💥💥🔥🔥🔥
Ghaayal Shivam is back to hunt again @emraanhashmi bhai kyaaa faaad teaser hai chaa gye 💥🔥🔥@VisheshFilms @VisheshB7 @nitinrkakkar @BilalS158 @khannasunny congrats 🎉 pic.twitter.com/pgYbmPGsVT
WHAT AN O U T S T A N D I N G TEASER.— Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) June 29, 2026
Well done @BilalS158 and @emraanhashmi
Awarapan 2 Official Teaser | Emraan Hashmi | Disha Patani | Shabana Azmi... https://t.co/U98aAyTpGj via @YouTube
The #Awarapan2 teaser is pure fire! 🔥 A revamped Toh Phir Aao brings back total nostalgia, and #EmraanHashmi looks elite.— Sam (@HeySamListenn) June 29, 2026
Love the mystery vibes leaves you wanting more. Need the trailer ASAP!
#Awarapan2Teaser #VisheshFilms pic.twitter.com/hOYD2qzHno
Greatest entry scene ever 🕊️#Awarapan2 https://t.co/JOheZCwQPO pic.twitter.com/3xT4YLVLEV— ABID KKC ~Awarapan 2~ 🕊️❤️ (@KkcAbid) June 28, 2026
आवारापन 2 का टीजर X रिएक्शन
इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. इमरान हाशमी इस बार शिवम पंडित के रोल में और भी ज्यादा जान डालते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने टीजर में इमरान हाशमी के एंट्री सीन पर लिखा है, 'अब तक सबसे धांसू एंट्री सीन'. दूसरे यूजर ने टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार बताया है. एक और लिखता है, 'टीजर देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए'. सोशल मीडिया पर आवारापन 2 के टीजर की तारीफ की झड़ी लग चुकी है.
What a teaser, man! #Awarapan2 looks amazing. I’m fully sold already. Feeling so nostalgic after watching this teaser. @emraanhashmi 💥 pic.twitter.com/DDxbjfFd2R— Agent 47 (@itsAgent_47) June 29, 2026
Impressive Teaser With Good Music & BGM 🔥🔥🔥🔥 #EmraanHashmi is Back With Bang#Awarapan2pic.twitter.com/DDMfYb2Dpq— Md Afsar Kaifi (@AfsarKaifi) June 29, 2026
Goosebumps from the very first frame! 🔥💥
That screen presence is simply unmatched. And the moment " tu phir aao" starts playing in the background... pure nostalgia, pure emotions. ❤️🔥😭
this teaser has already raised the hype to another level. can't wait for the madness to…<="" p>— 𝐀𝐋𝐎𝐊︎︎︎𝐏𝐚𝐭𝐞𝐥 (@patelsahab3zn) June 29, 2026
आवारापन 2 के बारे में
फिल्म की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है. विशेष भट्ट की फिल्म एक दिल को छू लेने वाले संगीत के साथ लौट रही है, जिसमें मिथुन और सईद कादरी ने फैंस के पसंदीदा गानों 'तो फिर आओ' और 'तेरा मेरा रिश्ता' को नए अंदाज में पेश किया है. साथ ही कुछ नए गाने भी शामिल किए हैं. फिल्म की शूटिंग बैंकॉक के साथ-साथ भारत के कई हिस्सों में हुई है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है. फिल्म 14 अगस्त, 2026 को वर्ल्डवाइ़ड सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस दिन बॉक्स ऑफिस पर आवारापन 2 का मुकाबला सनी देओल-प्रीति जिंटा की फिल्म बंटवारा 1947 से होगा.