'दो दीवाने सहर में' का प्योर रोमांटिक गाना 'आसमा' रिलीज, इस वैलेंटाइन माहौल बनाएगी मृणाल-सिद्धांत की जोड़ी

इस वैलेंटाइन सीजन का बेहद फ्रेश और नया साउंड ऑफ लव रिलीज हो चुका है. यहां देखें ये खूबसूरत गाना.

Aasma Pure Romantic Song Out
'दो दीवाने सहर में' का प्योर रोमांटिक गाना 'आसमा' रिलीज (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 4:05 PM IST

हैदराबाद: जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस की अपकमिंग फिल्म दो दीवाने सहर में का खूबसूरत टीजर पहले ही दर्शकों के दिलों को जीत चुका है. एक रियल, सरप्राइजिंग और बेहद रिलेटेबल लव स्टोरी पेश करती यह फिल्म उन लोगों के लिए परफेक्ट वैलेंटाइन ट्रीट लगती है, जो इम्परफेक्ट, कंफ्यूजिंग और खूबसूरती से उलझे हुए प्यार में विश्वास रखते हैं.

जहां टीजर ने इस यूनिक रोमांस का टोन खूबसूरती से सेट किया, वहीं अब मेकर्स ने इसका पहला गाना ‘आसमा’ रिलीज किया है, इस सीजन का बेहद फ्रेश और नया साउंड ऑफ लव, जिसमें मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की क्यूट केमिस्ट्री भी नजर आ रही है.

यह गाना अपने आप में बिल्कुल अलग और क्लटर-ब्रेकिंग है, पारंपरिक लव सॉन्ग से हटकर. इसकी मीठी धुन और स्क्रीन पर दिखी कहानी के साथ ‘आसमा’ असली प्यार को जिंदा कर देता है. मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी की केमिस्ट्री बहुत ही नेचुरल लगती है, जो गाने में सच्चापन और कनेक्ट होने वाला चार्म जोड़ देती है.

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की खूबसूरत आवाज़ के साथ ‘आसमा’ सीधे दिल को छू जाता है. हेशम अब्दुल वहाब की खूबसूरत कंपोज़िशन गाने के रोमांटिक जज्बे को और बढ़ा देती है, वहीं अभिरुचि चंद के भावपूर्ण लिरिक्स इसे ऐसे गाने में बदल देते हैं जो लंबे समय तक याद रहता है और इस सीजन का फ्रेश और नया साउंड ऑफ लव साबित होता है.

जी स्टूडियोज और भंसाली प्रोडक्शंस पेश करते हैं दो दीवाने शहर में, जिसमें लीड रोल में मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी हैं. फिल्म का निर्देशन रवि उद्यवार ने किया है और इसे संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बंसल और भरत कुमार रंगा ने रवि उद्यवार फिल्म्स के सहयोग से प्रोड्यूस किया है. दो दीवाने शहर में 20 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

