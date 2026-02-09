ETV Bharat / entertainment

सलमान खान के बाद अब आमिर खान की फिल्म में भी सुनाई देंगे अरिजीत सिंह के गाने, जानें कब होंगे रिलीज

फिल्म 'एक दिन' में आवाज देने के लिए आमिर खान ने अरिजीत सिंह का शुक्रिया अदा किया है. इसके लिए उन्होंने खास नोट लिखा है.

Aamir Khan Arijit Singh
आमिर खान-अरिजीत सिंह (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 9, 2026 at 2:01 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 2:34 PM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान हाल ही में मशहूर प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह से मिलने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर गए थे. एक मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि वे अपनी फिल्म 'एक दिन', जो उनके गाने से जुड़ा हुआ है, के लिए वहां गए थे. आज, 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यह ऑफिशियल कर दिया कि अरिजीत सिंह उनकी फिल्म के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं.

सोमवार, 9 फरवरी को आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने अरिजीत सिंह के साथ एक्टर की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने सिंगर के साथ अपने प्रोजेक्ट को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि अरिजीत आगामी फिल्म 'एक दिन' के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं.

इसके लिए आमिर खान ने सिंगर का धन्यवाद भी किया है. उन्होंने अपने पोस्ट अरिजीत सिंह, उनकी फैमिली और टीम का धन्यवाद करते हुए लिखा है, 'अरिजीत, हमारी फिल्म 'एक दिन' को अपनी आवाज देने के लिए धन्यवाद. आपके, आपके परिवार और आपकी टीम के साथ बिताए गए 4 दिन जादुई थे.' वहीं, पोस्ट के कैप्शन में लाल दिल वाले इमोजी के साथ लिखा है, ''एक दिन' के म्यूजिक में इतना दिल लाने के लिए, अरिजीत, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.'

इससे पहले आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे अरिजीत से मिलने के लिए मुर्शिदाबाद गए थे. उन्होंने कहा, 'मैं कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में था. मैं वहां अरिजीत को फिल्मों के लिए गाना न छोड़ने के लिए मनाने नहीं गया था. मैं वहां किसी और मकसद से गया था. हालांकि मैंने उन्हें दोबारा सोचने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना मन बना लिया था.'

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट से पहले ही 'एक दिन' के लिए कमिटमेंट कर दिया था. आमिर खान ने बताया कि अरिजीस जुनैद के किरदार के लिए गा रहे हैं. क्योंकि 'एक दिन' पहले का कमिटमेंट था, इसलिए वह इसे पूरा करना चाहते थे. 'एक दिन' में 5 गाने हैं, और उन्होंने उन सभी में गाया है. उन्होंने गानों में कमाल कर दिया है.

बता दें, जुनैद खान और साई पल्लवी स्टारर 'एक दिन' 1 मई को रिलीज होगी. याद दिला दें, अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का एलान किया था, जिससे फैंस और इंडस्ट्री के लोग हैरान रह गए थे.

