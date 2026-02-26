ETV Bharat / entertainment

WATCH: सलीम खान के हेल्थ पर आमिर खान का आया बयान, बोले- वह अभी भी ICU में

'लगान' एक्टर ने बताया, 'मैं सलीम साहब से मिलने गया था, हम सब दुआ कर रहे हैं कि उनकी हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए. क्योंकि वो आईसीयू में में थे, इसलिए मैं उनसे पर्सनली नहीं मिल पाया. लेकिन मैं उनकी फैमिली के साथ मैं बैठा था.'

सुपरस्टार ने मीडिया से बात की और जाने-माने स्क्रीनराइटर की वर्तमान हालत के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वह खुद सलीम खान से नहीं मिल पाए, लेकिन उन्होंने उनके परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताया.

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान बीते बुधवार (25 फरवरी) को सलमान खान के पिता-स्क्रीन राइटर सलीम खान से हॉस्पिटल में मिलने गए थे. मिलने के बाद आमिर खान एक इवेंट में शामिल हुए, जहां वे मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने सलीम खान के हेल्थ के बारे में अपडेट दिया.

सलीम खान के परिवार से मिली जानकारी के बारे मीडिया से शेयर करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'जो मुझे अलवीरा जी बता रही हैं, हर रोज उनकी हेल्थ बेहतर हो रही है. हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी घर आ जाएं और उनकी हेल्थ भी वापस आ जाए.'

सलीम खान, जो 90 साल के हैं, 17 फरवरी से मामूली ब्रेन हेमरेज के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हैं. डॉक्टरों ने पहले बताया था कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है. डॉ. जलील पारकर ने साफ किया कि कोई सर्जरी नहीं की गई.

डॉक्टर ने कहा, 'कोई सर्जरी नहीं की गई. यह एक ऐसा प्रोसीजर था जो हम आमतौर पर करते हैं. हां उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था, जो बहुत कम था, और इसके लिए किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी. किसी सर्जरी की जरूरत नहीं थी.'

हाल के दिनों में सलीम खान के खास दोस्त-राइटर जावेद अख्तर, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, राहुल रॉय, संगीता बिजलानी और अमृता अरोड़ा समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग उनसे मिलने और उनके परिवार को सपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल गए थे.