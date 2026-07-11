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आमिर खान 'सिलक्यारा 41' में दिखाएंगे उत्तराखंड का टनल हादसा: दिल दहला देंगी रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनीं ये फिल्में, आखिरी वाली मिस मत करना

आमिर खान की 'सिलक्यारा 41' ( ANI/POSTER )

हैदराबाद: इंडियन सिनेमा में एक्शन, थ्रिलर, क्राइम, हॉरर, साइंस-फिक्शन, कॉमेडी और रोमांस जोनर की फिल्में ज्यादा बनती हैं. सिनेमा में एक बीट ऐसी भी पकड़ी जब उसने महान शख्सयितों की बायोपिक दिखाना ठीक समझा. इसी के साथ लोगों को समय-समय पर देश में हुई दर्दनाक, घटनाओं, हादसों पर भी फिल्में बनाई, जिससे देशवासियों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में पता चला. सिनेमा उन कहानियों को भी पर्दे पर दिखाया है, जिसमें असली हीरो की जाबांजी के किस्से शामिल थे. यहां बात कर रहे हैं ऊन रियल हीरो की जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों का रेस्क्यू किया. अब एक ऐसी ही फिल्म आमिर खान और माइंड ब्लोइंग फिल्म्स मिलकर ला रहे हैं, जो एक खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन पर बेस्ड हैं. इससे पहले बात करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनी इन फिल्मों के बारे में और साथ ही जानेंगे आखिर क्या है सिलक्यारा 41 की कहानी. सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन आमिर खान और माइंड ब्लोइंग फिल्म्स जिस रेस्क्यू ऑपरेशन पर फिल्म बना रहे हैं, वो उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल हादसे पर बेस्ड है. फिल्म का नाम सिलक्यारा है. 2023 में सिलक्यारा टनल 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टनलिंग एक्सपोर्ट अर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया था. यह अभियान 17 दिनों तक चला, जहां 41 मजदूर मलबे के पीछे फंसे हुए थे. इन मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए रेट माइनर्स से लेकर बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हुआ था. अब इस कहानी को फिल्म सिलक्यारा में दिखाया जाएगा, जिसे कबीर खान डायरेक्ट करेंगे. द रेलवे मैन रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनी द रेलवे मैन' (2023) में रूह कंपा देने वाली कहानी को पर्दे पर दिखाया गया था. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 4-एपिसोड की ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज है. यह 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. इसकी कहानी उन जांबाज रेलवे कर्मचारियों के साहस और बलिदान की कहानी हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों की जान बचाई थी. यह कहानी 2-3 दिसंबर 1984 की रात की है, जब शहर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है. शहर में अफरा-तफरी मच जाती है और लोग दम घुटने से मरने लगते हैं. ऐसे समय में, भोपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर इफ्तिखार सिद्दीकी (के.के. मेनन), एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी राठी पांडे (आर. माधवन), रेलवे लोको पायलट और कुछ अन्य कर्मचारी एकजुट होकर यात्रियों को बचाने में जुट जाते हैं.