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आमिर खान 'सिलक्यारा 41' में दिखाएंगे उत्तराखंड का टनल हादसा: दिल दहला देंगी रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनीं ये फिल्में, आखिरी वाली मिस मत करना

2023 में सिलक्यारा टनल 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था.

Aamir Khan Silkyara 41
आमिर खान की 'सिलक्यारा 41' (ANI/POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 4:49 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 5:02 PM IST

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हैदराबाद: इंडियन सिनेमा में एक्शन, थ्रिलर, क्राइम, हॉरर, साइंस-फिक्शन, कॉमेडी और रोमांस जोनर की फिल्में ज्यादा बनती हैं. सिनेमा में एक बीट ऐसी भी पकड़ी जब उसने महान शख्सयितों की बायोपिक दिखाना ठीक समझा. इसी के साथ लोगों को समय-समय पर देश में हुई दर्दनाक, घटनाओं, हादसों पर भी फिल्में बनाई, जिससे देशवासियों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में पता चला. सिनेमा उन कहानियों को भी पर्दे पर दिखाया है, जिसमें असली हीरो की जाबांजी के किस्से शामिल थे. यहां बात कर रहे हैं ऊन रियल हीरो की जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों का रेस्क्यू किया. अब एक ऐसी ही फिल्म आमिर खान और माइंड ब्लोइंग फिल्म्स मिलकर ला रहे हैं, जो एक खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन पर बेस्ड हैं. इससे पहले बात करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनी इन फिल्मों के बारे में और साथ ही जानेंगे आखिर क्या है सिलक्यारा 41 की कहानी.

सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन

आमिर खान और माइंड ब्लोइंग फिल्म्स जिस रेस्क्यू ऑपरेशन पर फिल्म बना रहे हैं, वो उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल हादसे पर बेस्ड है. फिल्म का नाम सिलक्यारा है. 2023 में सिलक्यारा टनल 41 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था. इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टनलिंग एक्सपोर्ट अर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया था. यह अभियान 17 दिनों तक चला, जहां 41 मजदूर मलबे के पीछे फंसे हुए थे. इन मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए रेट माइनर्स से लेकर बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हुआ था. अब इस कहानी को फिल्म सिलक्यारा में दिखाया जाएगा, जिसे कबीर खान डायरेक्ट करेंगे.

द रेलवे मैन

रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनी द रेलवे मैन' (2023) में रूह कंपा देने वाली कहानी को पर्दे पर दिखाया गया था. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 4-एपिसोड की ऐतिहासिक ड्रामा वेब सीरीज है. यह 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की सच्ची घटनाओं पर आधारित है. इसकी कहानी उन जांबाज रेलवे कर्मचारियों के साहस और बलिदान की कहानी हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों की जान बचाई थी. यह कहानी 2-3 दिसंबर 1984 की रात की है, जब शहर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव होता है. शहर में अफरा-तफरी मच जाती है और लोग दम घुटने से मरने लगते हैं. ऐसे समय में, भोपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर इफ्तिखार सिद्दीकी (के.के. मेनन), एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी राठी पांडे (आर. माधवन), रेलवे लोको पायलट और कुछ अन्य कर्मचारी एकजुट होकर यात्रियों को बचाने में जुट जाते हैं.

मिशन रानीगंज

साल 2023 में अक्षय कुमार एक बार फिर ह्यूमन रेस्क्यू ऑपरेशन पर बेस्ड फिल्म लेकर आए. टीनू सुरेश देसाई के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1989 की रानीगंज कोयला खदान की सच्ची घटना पर बेस्ड है, जिसमें जसवंत सिंह गिल (अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत) ने बाढ़ में फंसे 64 खनिकों को एक साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया था.

एयरलिफ्ट

यूं तो अक्षय कुमार तरह-तरह के जोनर की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अक्षय गंभीर विषयों की फिल्मों को करना नहीं छोड़ते हैं. उनमें से एक है, एयरलिफ्ट. साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में फंसे 1,70,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित वापस लाने के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की सच्ची कहानी पर आधारित है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.

नीरजा

राम माधवनी के डायरेक्शन में बनी फिल्म नीरजा (2016) की कहानी 23 साल एयर होस्टेस नीरजा भनोट की कहानी हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस के बल पर 5 सितंबर 1986 को कराची में आतंकवादियों द्वारा पैन एम फ्लाइट 73 के अपहरण के दौरान प्लेन में कॉकपिट क्रू को सतर्क कर दिया था, जिससे विमान जमीन पर ही रुक गया. इस फिल्म में पैन एम फ्लाइट 73 में आतंकवादियों के बीच अपनी जान की बाजी लगाकर यात्रियों की जान बचाने वाली बहादुर फ्लाइट अटेंडेंट नीरजा भनोट की सच्ची कहानी नजर आती है.

मंजुमेल बॉयज

मलयालम फिल्म मंजुमेल बॉयज रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनी फिल्मों से थोड़ी अलग है, लेकिन ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है, जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकती है. यह कहानी हैं उन कुछ दोस्तों की है जो 3 सितंबर 2006 को तमिलनाडु के कोडिकनल स्थित गुना केव घूमने जाते हैं. घूमते-घूमते इनमें से एक गुफा में गिर जाता है, जिसे डेविल किचन के नाम से जाना जाता है. इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो भी गिरा है, आज तक बचकर नहीं निकला है. लेकिन सभी दोस्त गुफा में गिरे अपने दोस्त को अकेला छोड़कर नहीं जाते हैं. वहीं, पुलिस गुफा में जाने से हाथ खड़े कर लेती है और फिर एक दोस्त रस्सी की मदद से गुफा में जाने का साहस दिखाता है और अपने दोस्त को बचाकर लाता है. यह कहानी पढ़ने में जितनी साधारण लग रही है, यह फिल्म उतना ही असाधारण है. आईएमडीबी ने इसे 10 में से 8.2 रेटिंग दी है. यह फिल्म जियोहॉस्टर पर हिंदी में उपलब्थ है.

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Last Updated : July 11, 2026 at 5:02 PM IST

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