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करियर के टर्निंग पॉइंट पर आमिर खान का दिलचस्प खुलासा, जानें क्यों बोले- एक दिन ने बदल दी मेरी किस्मत

वीडियो शेयर करते हुए आमिर खान प्रोडक्शंस ने लिखा, "कभी-कभी, आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक दिन ही काफी होता है ❤️ हमें #EkDin का इस्तेमाल करके अपने उस एक दिन के बारे में बताएं और स्टार कास्ट से मिलने का मौका पाएं देखिए #EkDin सिर्फ सिनेमाघरों में, 1 मई 2026 को।"

हैदराबाद: आमिर खान प्रोडक्शंस इस वक्त अपनी आने वाली फिल्म 'एक दिन' की रिलीज की तैयारियों में जुटा है, जिसमें साई पल्लवी और जुनैद खान नजर आएंगे. इसी सिलसिले में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आमिर खान ने इस विचार पर बात की है कि कैसे कभी-कभी पूरी जिंदगी का रुख बदलने के लिए सिर्फ एक दिन ही काफी होता है. फिल्म 'एक दिन' के मुख्य विषय (थीम) से जुड़ा यह वीडियो दिल को छू लेने वाला है, जो निजी नजरिए को फिल्म के मूल संदेश के साथ बेहद खूबसूरती से जोड़ता है.

इस क्लिप में, आमिर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के एक अहम पल को याद किया, जब उनके हाथ से एक ऐसा नाटक (प्ले) निकल गया था जिसमें उन्होंने अपना पूरा जी-जान लगा दिया था, जो शुरू में एक हार जैसा लगा, वो असल में उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उसी दिन ने आखिरकार उन्हें करियर का पहला बड़ा ब्रेक दिलाया, इस अनुभव को याद करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे जिंदगी के अनचाहे मोड़ अक्सर अपने साथ छिपे हुए मौके लेकर आते हैं, इससे उनका यह विश्वास और मजबूत हुआ कि एक अकेला दिन किसी की भी किस्मत बदल सकता है.

फिल्म का ट्रेलर एक जादुई लव स्टोरी की झलक दिखाता है. जुनैद खान एक शर्मीले लड़के के किरदार में हैं, जिसे साई पल्लवी से प्यार हो जाता है, जो कि एक खुशमिजाज और जिंदादिल लड़की है. दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन जुनैद उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते. हालांकि, जापान में कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब साई का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें 'ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया' (TGA) नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें उन्हें सिर्फ जुनैद याद रहता है, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी. कहानी का यह मोड़ पूरी फिल्म को एक अलग ही दिशा में ले जाता है, और यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि यह अनोखी प्रेम कहानी अब क्या मोड़ लेती है.

'एक दिन' के जरिए आमिर खान और फिल्ममेकर मंसूर खान एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से साथ आ रहे हैं, जिससे हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक की वापसी हो रही है. इस जोड़ी ने दर्शकों को 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' और 'जाने तू... या जाने ना' जैसी यादगार फिल्में दी हैं. 'एक दिन' के साथ यह जोड़ी एक बार फिर रोमांस जॉनर में लौट रही है, जिसने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह भर दिया है। इनका दोबारा साथ आना लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा रहा है, क्योंकि हर कोई पर्दे पर फिर से वही जादू देखने को बेताब है.

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान लीड रोल में हैं. इस फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है और इसे आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.