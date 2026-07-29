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आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी, ऑडियो मैसेज के लिए स्वीडन VPN का किया गया इस्तेमाल

आमिर खान को मिली धमकी के मामले में एक नया खुलासा हुआ है कि वायरल ऑडियो मैसेज भेजने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया गया.

Aamir Khan
आमिर खान (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 7:57 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा एक नया धमकी भरा मैसेज मिला है. यह धमकी उन्हें अपने घर पर एक प्राइवेट सेरेमनी में गोरी से शादी करने के कुछ ही हफ्तों बाद मिली है. इस धमकी से उनके फैंस के बीच चिंता बढ़ गई है. मैसेज में आमिर खान पर 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है. हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक केस दर्ज नहीं किया गया है. यह धमकी एक ऑडियो मैसेज के जरिए दी गई थी, जिसमें कॉलर ने अपनी पहचान आरज़ू बिश्नोई के तौर पर बताई. अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है.

आईएएनएस के अनुसार, पुलिस सूत्रों ने बताया है कि एक्टर को मिला वायरल धमकी भरा ऑडियो मैसेज भेजने के लिए स्वीडन-बेस्ड वीपीएन का इस्तेमाल किया गया था. पुलिस अधिकारी अब उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए डिजिटल ट्रेल्स की जांच कर रहे हैं जिसने यह मैसेज भेजा था.

सूत्रों के अनुसार, धमकी भरा ऑडियो मैसेज लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था. क्लिप में, खुद को आरजू बिश्नोई बताने वाले एक व्यक्ति ने आमिर खान के खिलाफ टिप्पणी की और उन पर 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, साथ ही दावा किया कि यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के खिलाफ है. ऑडियो मैसेज में 'आमिर खान को सबक सिखाने' की धमकी भी दी गई थी. पुलिस ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है.

आईएएनएस के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि अधिकारी मैसेज भेजने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. जांच के दौरान, पुलिस अधिकारियों ने शुरुआती IP एड्रेस का पता स्वीडन में लगाया. हालांकि, अधिकारियों को शक है कि असली लोकेशन छिपाई गई हो सकती है क्योंकि मैसेज वीपीएन और टोर (Tor) ब्राउजर का इस्तेमाल करके भेजा गया था. ऐसे टूल्स का इस्तेमाल ऑनलाइन गतिविधि के असली सोर्स की पहचान करना मुश्किल बना सकता है, और जांचकर्ता अब भेजने वाले का पता लगाने के लिए उपलब्ध डिजिटल सबूतों का विश्लेषण कर रहे हैं.

बता दें, 18 जुलाई को, आमिर खान को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले लोगों से धमकी मिली थी. ये धमकियां आरज़ू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के तौर पर पहचाने गए लोगों ने दी थीं. पोस्ट में आमिर पर 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था, और यह दावा उनकी हालिया शादी से जुड़ा हुआ लग रहा था.

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