'बटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए आमिर खान प्रोडक्शंस का मेगा मिशन, 12 शहरों में पहुंचेगी पूरी टीम
सनी देओल स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर मेकर्स अब तक का सबसे बड़ा प्रमोशनल कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 3:07 PM IST
हैदराबाद: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' का टीजर रिलीज होते ही पूरे देश में छा गया था. इस प्रेरणादायक कहानी की एक झलक दिखाने वाले टीजर को हर तरफ से जबरदस्त प्यार और सराहना मिली थी.
12 शहरों में होगा प्रमोशन
आमिर खान प्रोडक्शंस की सनी देओल स्टारर फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर मेकर्स अब तक का सबसे बड़ा प्रमोशनल कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं. फिल्म के प्रचार के लिए टीम देश के 12 बड़े शहरों का दौरा करेगी. इसे फिल्म का सबसे बड़ा सिटी टूर माना जा रहा है. खास बात यह है कि भारतीय सिनेमा में पहली बार किसी फिल्म के लिए इतने बड़े स्तर पर 12 शहरों का प्रमोशनल टूर किया जा रहा है, जिससे दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है.
'बंटवारा 1947' के साथ यह चर्चित थिएटर मास्टरपीस अब बड़े पर्दे पर एक भव्य अंदाज में आने के लिए तैयार है. जिस कहानी को पाकिस्तान में कथित तौर पर बैन बताया जाता है, उसे एक बड़ी फिल्म के रूप में पेश किया जा रहा है, जिससे इसे लेकर लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है. यही वजह है कि यह आने वाले समय की सबसे चर्चित ऐतिहासिक फिल्मों में से एक बन गई है.
कब रिलीज होगी फिल्म?
फिल्म में सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जी जिंटा, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और कनिका कपूर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'बंटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने दिया है, जबकि इसके गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं. फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है और यह 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
बता दें, सनी देओल और प्रीति जिंटा लंबे अरसे बाद किसी फिल्म में साथ में आ रहे हैं. सनी देओल ने फिल्म गदर 2 (2023) से कमबैक किया था और अब प्रीति जिंटा लंबे समय बाद फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा कदम रख रही हैं.