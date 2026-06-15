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आमिर खान प्रोडक्शंस के 25 साल पूरे, ऑस्कर से बॉक्स ऑफिस तक के शानदार सफर पर डालें एक नजर

आमिर खान प्रोडक्शंस के 25 साल पूरे ( POSTER )

हैदराबाद: अगर भारतीय सिनेमा में किसी प्रोडक्शन हाउस ने अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई है, तो वह आमिर खान का आमिर खान प्रोडक्शंस है, जो अब अपने 25 साल पूरे कर चुका है. यह बैनर अपनी सार्थक, मनोरंजक और असरदार कहानी कहने के लिए जाना जाता है और इसने लगातार ऐसी फिल्में दी हैं जो भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ी हैं. इन 25 वर्षों में आमिर खान प्रोडक्शंस ने न सिर्फ नए टैलेंट को मौका दिया है, बल्कि अलग और अनोखी कहानियों को भी आगे बढ़ाया है. इसने भारतीय सिनेमा के विकास में अहम भूमिका निभाई है और मॉडर्न फिल्ममेकिंग को एक नई दिशा दी है. इस प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों को आलोचकों की सराहना भी मिली है और बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी सफलता हासिल हुई है. साथ ही, इन फिल्मों ने भारतीय कहानी कहने को वैश्विक पहचान दिलाने में भी मदद की है. अब 25 साल पूरे होने पर आमिर खान प्रोडक्शंस अपनी उस यात्रा का जश्न मना रहा है, जो रचनात्मकता, उत्कृष्टता और प्रभावशाली कहानियों के जुनून से भरी रही है, जो लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में बनी रहती हैं. डेब्यू प्रोडक्शन जिसने हासिल की वैश्विक पहचान आमिर खान प्रोडक्शंस ने 2001 में फिल्म ‘लगान’ के साथ एक ऐतिहासिक शुरुआत की थी. आमिर खान और एक मजबूत कलाकारों की टीम से सजी यह फिल्म अपनी दमदार कहानी और वैश्विक अपील के कारण भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर बन गई. इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर नामांकन भी मिला और यह ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली तीसरी भारतीय फिल्म बनी. खास बात यह है कि किसी भी अन्य भारतीय प्रोडक्शन हाउस ने अपनी पहली ही फिल्म के साथ ऐसा मुकाम हासिल नहीं किया है. आज भी ‘लगान’ भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है.