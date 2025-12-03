ETV Bharat / entertainment

आमिर खान की स्पाई फिल्म 'हैप्पी पटेल' का एलान, लीड रोल में होगा ये फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन, देखें मजेदार वीडियो

आमिर खान ने अपनी अगली फिल्म के लिए वर्ल्डवाइड फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन से हाथ मिलाया है.

Aamir Khan and Happy Patel
आमिर खान हैप्पी पटेल (Poster)
Published : December 3, 2025 at 12:22 PM IST

हैदराबाद: आमिर खान प्रोडक्शंस की अनोखी जासूसी फिल्म हैप्पी पटेल का आज 3 दिसंबर को एलान हो गया है. इस फिल्म से वीर दास के डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं, जिसमें वीर दास और मोना सिंह लीड रोल्स में नजर आएंगे. जैसे इसका टाइटल मजेदार है, वैसे ही मेकर्स ने फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो और भी मजेदार अंदाज में रिलीज किया है, जिसमें आमिर खान और वीर दास दिखाई दे रहे हैं.

सामने आया फिल्म की अनाउंसमेंट का मजेदार वीडियो

हैप्पी पटेल की घोषणा बिल्कुल हटके और बेहद मजेदार तरीके से की गई है. वीडियो में आमिर खान, वीर दास से पूछते नजर आते हैं कि आखिर वो फिल्म में एक्शन, रोमांस और यहां तक कि आइटम नंबर को किस अंदाज में दिखाने वाले है? आमिर को लगातार यह चिंता सताती दिखती है कि दर्शक इस सब पर कैसा रिस्पॉन्स देंगे, जबकि उसी समय वीडियो में दूसरे लोग फिल्म की जमकर तारीफ करते नजर आते हैं. उनकी बातचीत का यह मजेदार कंट्रास्ट पूरे अनाउंसमेंट को बेहद मनोरंजक बना देता है. इतना तो पक्का है कि एक बिल्कुल अलग तरह की सिनेमा आने वाली है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

और सबसे खास बात ये है कि आमिर खान प्रोडक्शंस हमेशा हटकर और अनोखी कहानियां बड़े ही सलीके से पेश करता आया है. लगान, तारे जमीन पर, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी यादगार फिल्मों के बाद, यह फिल्म भी यूनिक सिनेमा दिखाने की एक और कोशिश है. दिलचस्प बात ये है कि इस बार वो मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास के साथ काम कर रहे हैं, जो न सिर्फ अपनी कॉमेडी स्पेशल्स के साथ दुनिया भर में परफॉर्म कर चुके हैं, बल्कि गो गोवा गॉन, बदमाश कंपनी और दिल्ली बेली जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. यह फिल्म वीर दास का आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ दिल्ली बेली के बाद दूसरा कोलैबोरेशन है.

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास कर रहे हैं और यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

