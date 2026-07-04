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आमिर खान-गौरी स्प्रैट शादी: कब-कहां हुई 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' की होने वाली तीसरी पत्नी से पहली मुलाकात ? पढ़ें पूरी लव स्टोरी

फैशन और फोटोग्राफी के सेक्टर में अनुभव रखने वाली बेंगलुरु की इंटरप्रेन्योर गौरी स्प्राट, भारत के सबसे बड़े सितारों में से एक आमिर खान के साथ डेटिंग करने के बावजूद बॉलीवुड से काफी हद तक दूर रही हैं. आमिर खान ने अक्सर संकेत दिया है कि गौरी एक सादा जीवन जीना पसंद करती हैं. गौरतलब है कि गौरी अब आमिर के प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करती हैं, जिससे उनका निजी और पेशेवर जीवन आपस में घुलमिल गया है.

आमिर के पिछले रिश्तों के उलट, उन्होंने और गौरी ने जानबूझकर अपने रोमांस को प्राइवेट रखा. अभिनेता ने गौरी को मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर सबके सामने पेश किया. इस फैसले के बारे में बात करते हुए आमिर ने कहा, 'मुझे लगा कि आप सभी के लिए उनसे मिलने का यह एक अच्छा अवसर होगा'.

हैदराबाद: आमिर खान अब गौरी स्प्रैट से शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. दोनों 5 जुलाई को अभिनेता के मुंबई स्थित आवास पर एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी प्रेम कहानी दशकों पहले शुरू हुई थी जब वे पहली बार बेंगलुरु में मिले थे? जीवन ने उन्हें अलग-अलग रास्तों पर ले जाकर 25 साल बाद फिर से मिलाया और जो दोस्ती के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे एक रिश्ते में तब्दील होने जा रहा है.

आमिर खान-गौरी स्प्रैट लव स्टोरी (IANS)

तीसरे रिश्ते पर क्या बोले आमिर?

दो शादियों के बाद, आमिर ने अपने जीवन के इस फेज को भावनात्मक मैच्योरिटी का दौर बताया है. गौरी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि गौरी उनके जीवन में स्थिरता और खुशी लाती हैं. उनके रिश्ते को ग्लैमर या सार्वजनिक ध्यान के बजाय सहभागिता पर आधारित बताया गया है.

एक पुराने इंटरव्यू में अभिनेता ने कहा था, 'मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरी मुलाकात गौरी से हुई और हमारा रिश्ता शुरू हुआ. वह बहुत अच्छी हैं, उनके साथ मुझे सुकून मिलता है. हालांकि किरण राव और रीना दत्ता (मेरी पूर्व पत्नियों) के साथ भी मेरे रिश्ते बहुत गहरे थे, लेकिन बात नहीं बनी. जब आपने पूछा, तो मुझे लगा कि गौरी का मेरे जीवन में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. हम साथ में बहुत खुश हैं. मुझे लगता है अब जाकर मैं पूरा हो गया हूं'.

हाल ही में, आमिर खान ने अपनी शादी की खबर की पुष्टि की और एलान किया कि वह और गौरी 5 जुलाई को अपने मुंबई आवास पर एक प्राइवेट सेरेमनीमें शादी करेंगे. उन्होंने कहा, "हां, मेरी शादी हो रही है 5 जुलाई को... बहुत ही छोटी सी शादी है. घर पर ही कर रहे हैं'. आमिर ने यह भी बताया था कि समारोह में केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. ्

अपने सादगीपूर्ण रिश्ते को कायम रखते हुए, आमिर ने कहा कि शादी एक निजी समारोह होगा और शुभचिंतकों से जोड़े को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया. उन्होंने आगे कहा, 'हमारे लिए बहुत ही खास दिन हैं. सबकी दुआएं और आशीर्वाद चाहेंगें. खबरों के अनुसार, शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड की जाएगी.

एक्टर का पहला तलाक

यह आमिर खान की तीसरी शादी होगी. अभिनेता की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उन्होंने 1986 में विवाह किया था. उनके दो बच्चे हैं (इरा खान और जुनैद खान) दोनों का तलाक 2002 में हो गया था.

एक्टर की दूसरी शादी का एंड

बाद में, आमिर खान ने 2005 में फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की और 2021 में उन्होंने अलग होने की घोषणा की।. उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम आजाद है, जो सरोगेसी के जरिए पैदा हुआ था. आमिर खान अपनी दोनों पूर्व पत्नियों, रीना दत्ता और किरण राव के साथ अच्छे संबंध रखते हैं. उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने हुए हैं.