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​'एक दिन' की शूटिंग के लिए आमिर खान ने क्यों चुना जापान? सामने आई इसके पीछे की दिलचस्प बात

आमिर खान का 'जापान कनेक्शन', आखिर क्यों 'एक दिन' की शूटिंग के लिए आमिर की पहली पसंद बना यह देश?

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​'एक दिन' की शूटिंग के लिए आमिर खान ने क्यों चुना जापान? (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 23, 2026 at 5:13 PM IST

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हैदराबाद: आमिर खान प्रोडक्शंस की आने वाली फिल्म 'एक दिन', जिसमें साई पल्लवी और जुनैद खान लीड रोल में हैं, एक प्यारी और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी का वादा करती है. वाकई यह एक ऐसी फिल्म है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है. अपने रूहानी गानों के साथ एक शानदार माहौल बनाने के बाद, अब इंडस्ट्री के एक स्वतंत्र सूत्र ने बताया है की फिल्म की शूटिंग जापानी में करने के पीछे आमिर खान की सोच थी.

हालांकि फिल्म 'एक दिन' की काफी शूटिंग जापान में हुई है, लेकिन वहां की खूबसूरती के बीच इसे फिल्माने का आइडिया असल में आमिर खान का ही था. अपनी फिल्मों '3 इडियट्स' और 'दंगल' के जापान में रिलीज होने के बाद वहां के साथ उनका अनुभव काफी शानदार रहा था, इसलिए इस बार वो वहां के लुभावने नज़ारों और कुदरती खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे.

'एक दिन' का ट्रेलर आखिरकार आ गया है, और यह एक जादुई प्रेम कहानी से रूबरू कराता है. जुनैद खान ने एक शर्मीले और थोड़े अलग लड़के का किरदार निभाया है, जिसे साई पल्लवी से प्यार हो जाता है, जो एक खुशमिजाज और जिंदादिल लड़की है. वैसे तो वे दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन जुनैद उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते. हालांकि, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जापान में साई का एक्सीडेंट हो जाता है और वह 'ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेशिया' (TGA) की शिकार हो जाती है, जिसमें उसे सिर्फ जुनैद याद रहता है, जिसने उसकी जान बचाई थी. जहां यह मोड़ पूरी कहानी का रुख बदल देता है, वहीं यह देखना वाकई रोमांचक होगा कि यह प्रेम कहानी कैसे आगे बढ़ती है और क्या मोड़ लेती है.

​ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही यह साफ हो गया है कि एक शालीन, कोमल और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी आने वाली है. यह कहानी प्यार में यकीन रखने, उम्मीद को थामे रहने और जादू के होने का इंतज़ार करने के बारे में है. निश्चित रूप से, यह एक दुर्लभ कहानी है जो लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है.

​'एक दिन' के जरिए आमिर खान और फिल्म मेकर मंसूर खान एक लंबे अरसे के बाद फिर साथ आए हैं, जिससे हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा क्रिएटिव जोड़ियों में से एक फिर से जिंदा हो गई है. साथ मिलकर उन्होंने दर्शकों को 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीता वही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' और 'जाने तू... या जाने ना' जैसी यादगार फिल्में दी हैं. 'एक दिन' के साथ यह जोड़ी एक बार फिर रोमांस जॉनर में लौट रही है, जिससे फैंस के बीच नया उत्साह पैदा हो गया है. उनके फिर से साथ आने ने उत्सुकता बढ़ा दी है, और दर्शक उस जादू को पर्दे पर दोबारा देखने के लिए बेताब हैं.

​आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्म 'एक दिन' में साई पल्लवी और जुनैद खान मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है और इसे आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

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