ETV Bharat / entertainment

WATCH: तीसरी शादी करने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए आमिर खान, नंगे पैर दोस्त राज ठाकरे को कार तक किया सी-ऑफ

तीसरी शादी के बाद आमिर खान पहली बार मीडिया के सामने आए. उन्होंने आज अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ रजिस्टर मैरिज की है.

Aamir Khan
आमिर खान (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 5, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आमिर खान के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि उन्होंने आज, 5 जुलाई को बांद्रा स्थित अपने घर पर एक निजी शादी समारोह में अपनी लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं. हालांकि शादी समारोह की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आ गई हैं, लेकिन आमिर और गौरी ने अभी तक पति-पत्नी के तौर पर पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ सामने नहीं आए हैं. इस बीच, शादी के बाद आमिर खान पहली बार मीडिया के सामने नजर आए, जब वे अपने दोस्त और राजनेता राज ठाकरे को विदा कर रहे थे.

सोशल मीडिया पर आमिर खान की शादी में शामिल हुए मेहमानों के कई वीडियो सामने आए हैं. शादी के बाद सभी मेहमान एक-एक करके अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आमिर खान शादी के बाद पहली बार पैपराजी के कैमरे में कैद हुए है.

वायरल हो रहे वीडियो में, आमिर खान सफेद कलर के धोती-कुर्ता में नजर आ रहे हैं. वे राज ठाकरे को गले लगाते हुए दिखे, जो उनके इस खास दिन में शामिल होने आए थे. इसके बाद एक्टर ने राजनेता को विदा किया. इस दौरान एक चीज पर गौर किया गया. आमिर अपने दोस्त को विदा करने के लिए नंगे पैर बाहर तक छोड़ने आए. दोस्त को विदा करने के बाद आमिर ने पैपराजी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और वापस घर के अंदर चले गए.

इससे पहले आमिर और गौरी की रजिस्टर मैरिज की तस्वीर सामने आई थी. दिल को छू लेने वाली इस तस्वीर में आमिर खान मुस्कुराते हुए शादी के कागजात पर साइन करते दिख रहे हैं, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है. उनके बगल में बैठी गौरी स्प्रैट बेज रंग के पारंपरिक लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने इसके साथ एक शानदार नेकलेस और उससे मेल खाते हुए स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आमिर और गौरी एक-दूसरे को लगभग 25 सालों से जानते हैं, लेकिन दो साल से कुछ ज्यादा समय पहले बेंगलुरु में एक्टर की कजिन नुजहत खान के जरिए वे फिर से संपर्क में आए. उनकी दोस्ती जल्द ही एक रिश्ते में बदल गई. शादी करने से पहले उन्होंने दो साल से ज्यादा समय तक एक-दूसरे को डेट किया.

इस साल की शुरुआत में, अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर आमिर ने गौरी को मीडिया से मिलवाया और पहली बार सबके सामने अपने रिश्ते की पुष्टि की. तब से, गौरी कई मौकों पर एक्टर के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आई हैं और खबरों के अनुसार, उनके परिवार के साथ भी उनकी नजदीकियां बढ़ गई हैं.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

AAMIR KHAN FIRST PUBLIC APPEARANCE
AAMIR KHAN
AAMIR KHAN WEDDING
आमिर खान
AAMIR KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.