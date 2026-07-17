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आमिर खान बोले- 'मैं सोनम वांगचुक को जानता तक नहीं...', एक्टर की Ex-वाइफ किरण राव ने सोशल एक्टिविस्ट को किया सपोर्ट

सोनम वांगचुक भूख हड़ताल ( POSTER/ ANI )

हैदराबाद: सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक बीते 20 दिनों से अनशन पर हैं. पूरा देश उनके समर्थन में उतर चुका है. धीरे-धीरे सेलेब्स ने भी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. कई सितारों ने सोशल मीडिया पर आकर उनसे अपील की है कि वह अनशन खत्म कर दें और अपनी जान को खतरे में ना डालें. यहां तक कि फिल्म 3 इडियट्स एक्टर ओमी वैद्या ने भी उनके सपोर्ट में एक पोस्ट जारी किया था. फिल्म 3 इडियट्स में 'चतुर' का किरदार करने वाले ओमी के सपोर्ट के बाद लोगों ने आमिर खान को इस मुद्दे पर चुप्पी साधने पर खूब ट्रोल किया था. अब आमिर ने सोनम वांगचुक के मामले में अपनी राय रखी है, जो दर्शकों के लिए चौंकाने वाली हैं. सोनम वांगचुक पर क्या बोले आमिर खान? ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में लगान की स्क्रीनिंग के दौरान आमिर खान से एक महिला पत्रकार ने सोनम वांगचुक पर सवाल किया, 'जब हम बड़े हो रहे थे, तब हम पर आपका बहुत असर रहा, आप भी सोनम वांगचुक से इंस्पायर हुए '. इस पर आमिर ने कहा, 'नहीं यह गलत धारणा है. जब फिल्म बन रही थी मैं उन्हें जानता तक नहीं था. मैंने अभी चतुर का वीडियो देखा, लेकिन वो गलत है, ना ही राजकुमार, न हमारे राइटर, और न मैं सोनम के बारे में जानते थे. लेकिन सोनम हर तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं. हमें उनकी और उनके काम की बहुत इज्जत करनी चाहिए. 3 इडियट्स सोनम वांगचुक पर आधारित फिल्म नहीं है.