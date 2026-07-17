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आमिर खान बोले- 'मैं सोनम वांगचुक को जानता तक नहीं...', एक्टर की Ex-वाइफ किरण राव ने सोशल एक्टिविस्ट को किया सपोर्ट

आमिर खान ने कहा कि 3 इ़डियट्स सोनम वांगचुक पर आधारित फिल्म नहीं है. एक्टर की एक्स वाइफ सोशल एक्टिविस्ट को सपोर्ट कर रही हैं.

Sonam Wangchuk Hunger Strike
सोनम वांगचुक भूख हड़ताल (POSTER/ ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 17, 2026 at 10:17 AM IST

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हैदराबाद: सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक बीते 20 दिनों से अनशन पर हैं. पूरा देश उनके समर्थन में उतर चुका है. धीरे-धीरे सेलेब्स ने भी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है. कई सितारों ने सोशल मीडिया पर आकर उनसे अपील की है कि वह अनशन खत्म कर दें और अपनी जान को खतरे में ना डालें. यहां तक कि फिल्म 3 इडियट्स एक्टर ओमी वैद्या ने भी उनके सपोर्ट में एक पोस्ट जारी किया था. फिल्म 3 इडियट्स में 'चतुर' का किरदार करने वाले ओमी के सपोर्ट के बाद लोगों ने आमिर खान को इस मुद्दे पर चुप्पी साधने पर खूब ट्रोल किया था. अब आमिर ने सोनम वांगचुक के मामले में अपनी राय रखी है, जो दर्शकों के लिए चौंकाने वाली हैं.

सोनम वांगचुक पर क्या बोले आमिर खान?

ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में लगान की स्क्रीनिंग के दौरान आमिर खान से एक महिला पत्रकार ने सोनम वांगचुक पर सवाल किया, 'जब हम बड़े हो रहे थे, तब हम पर आपका बहुत असर रहा, आप भी सोनम वांगचुक से इंस्पायर हुए '. इस पर आमिर ने कहा, 'नहीं यह गलत धारणा है. जब फिल्म बन रही थी मैं उन्हें जानता तक नहीं था. मैंने अभी चतुर का वीडियो देखा, लेकिन वो गलत है, ना ही राजकुमार, न हमारे राइटर, और न मैं सोनम के बारे में जानते थे. लेकिन सोनम हर तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं. हमें उनकी और उनके काम की बहुत इज्जत करनी चाहिए. 3 इडियट्स सोनम वांगचुक पर आधारित फिल्म नहीं है.

आगे आमिर खान बोलते हैं, 'हर कोई उनकी हेल्थ को लेकर चिंतित है. हमें उम्मीद है कि सबकुछ अच्छे से खत्म होगा. हम सब यही चाहते हैं कि वह अनशन खत्म करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें'.

एक्स वाइफ किरण राव ने किया सपोर्ट

दूसरी तरफ आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में खड़ी हैं. बीती रात उन्होंने एक पोस्ट जारी किया. उसमें किरण ने लिखा है, 'मैं सोनम वांगचुक, अभिजीत दिपके, CJP और देश के उन सभी नागरिकों चाहे वे युवा हों या बुजुर्ग के साथ एकजुटता से खड़ी हूं, जो हमारे छात्रों के अधिकारों के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. न्याय सुनिश्चित करने के लिए भूख हड़ताल करने पर सोनम जी, नेहा, मनीष, अमीन और बाकी सभी लोगों को मेरा सलाम. हमारा देश आपकी इस बात के लिए कर्जदार है कि आपने हमें हमारी उदासीनता से जगाया और यह याद दिलाया कि हर आवाज मायने रखती है.

आगे किरण राव लिखती हैं, '19 दिन बीत जाने के बाद भी इस भूख हड़ताल पर पूरी तरह खामोशी देखना बहुत दुखद है. सत्ता में बैठे लोगों को लोगों की बात सुनने के लिए क्या करना होगा?… यह हैरान करने वाला और अमानवीय है. मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह प्रदर्शनकारियों से बातचीत करे, छात्रों की पीड़ा को समझे और इस गतिरोध को समाप्त करे. हम लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है.

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