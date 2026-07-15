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लव जिहाद टैग पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी दोनों पूर्व पत्नियां भी...' अब एक्टर के खिलाफ फतवा जारी

आमिर खान ( ANI )