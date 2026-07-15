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लव जिहाद टैग पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरी दोनों पूर्व पत्नियां भी...' अब एक्टर के खिलाफ फतवा जारी

आमिर की पहली शादी रीना दत्ता से 1986 से 2002 तक हुई थी. बाद में उन्होंने 2005 में फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की.

Aamir Khan
आमिर खान (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 10:55 AM IST

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हैदराबाद: अभिनेता आमिर खान ने उन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है, जिनमें उन्हें "लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर" कहा जा रहा है. उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने हमेशा अंतरधार्मिक संबंधों (Interfaith Relations) का समर्थन किया है और उनकी किसी भी शादी में धर्म परिवर्तन शामिल नहीं था. उन्होंने 5 जुलाई को मुंबई स्थित अपने घर में अपनी लंबे समय की दोस्त गौरी स्प्रैट से शादी की.

एक इंटरव्यू में आमिर ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों ने शादी के जरिए हिंदू और ईसाई दोनों धर्मों को अपनाया. "लव जिहाद" के आरोपों का जवाब देते हुए आमिर ने कहा, 'सच तो यह है कि हमारा परिवार बहुत सोशल है. मेरी दोनों बहनें हिंदुओं से विवाहित हैं; मेरी बेटी भी एक हिंदू से विवाहित है. मेरे चचेरे भाई मंसूर एक ईसाई से विवाहित हैं.

उन्होंने आगे कहा, "न तो गौरी, न किरण और न ही रीना ने अपना धर्म परिवर्तन किया, क्योंकि हमारी सिविल मैरिज हुई थी. गौरी तो हिंदू भी नहीं है, वह ईसाई है, और वह भी नियमित रूप से ईसाई धर्म का पालन करने वाली नहीं है। समय बीतने के साथ-साथ जीवन और भी हास्यास्पद होता जा रहा है'.

आमिर की पहली शादी रीना दत्ता से 1986 से 2002 तक हुई थी. बाद में उन्होंने 2005 में फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की, लेकिन दोनों ने 2021 में अलग होने की घोषणा कर दी।.

आमिर खान के खिलाफ फतवा

वहीं, उत्तर प्रदेश के शाही प्रमुख मुफ्ती मौलाना चौधरी इफराहिम हुसैन ने इस विवाह पर आपत्ति जताते हुए एक फतवा जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि शरिया के तहत एक मुस्लिम पुरुष गैर-इस्लामी धर्म की महिला से शादी नहीं कर सकता.

ये टिप्पणियां आमिर और गौरी की 5 जुलाई, 2026 को एक निजी रजिस्टर्ड समारोह में शादी के कुछ दिनों बाद आईं. अभिनेता ने इन टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और उनकी टीम भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है.

मौलाना इब्राहिम हुसैन, जिनकी पहचान मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही मुख्य मुफ्ती के रूप में हुई है, ने आमिर और गौरी के विवाह पर फतवा जारी किया , जिसमें कहा गया कि यह शरिया के तहत जायज नहीं है क्योंकि गौरी मुस्लिम नहीं हैं.

ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में, धर्मगुरु ने कहा कि इस्लाम मुस्लिम पुरुषों को गैर-मुस्लिम महिलाओं से शादी करने से रोकता है. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की शादी करना पाप होगा और जो लोग इसे पाप नहीं मानते. उन्हें आखिर में अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा.

धर्मगुरु ने आमिर की तीसरी शादी पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह के विवाह शरिया और इस्लाम की छवि को धूमिल करते हैं. इन टिप्पणियों के बाद से ऑनलाइन बहस छिड़ गई है और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

यह विवाद आमिर खान द्वारा अपनी शादी को लेकर लगाए गए "लव जिहाद" के आरोपों पर सफाई देने के तुरंत बाद सामने आया. आमिर ने कहा था कि उनका परिवार हमेशा से अंतरधार्मिक संबंधों का समर्थन करता आया है और गौरी स्प्रैट, रीना दत्ता और किरण राव में से किसी ने भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है. उन्होंने यह भी कहा था कि तीनों शादियां सिविल मैरिज थीं.

आमिर-गौरी की निजी शादी के बारे में

आमिर और गौरी एक दूसरे को करीब 25 सालों से जानते हैं, लेकिन दो साल पहले बेंगलुरु में आमिर की चचेरी बहन नुजहत खान के जरिए उनका फिर से संपर्क हुआ. आमिर ने पिछले साल मार्च में अपने 60वें जन्मदिन के समारोह के दौरान गौरी को मीडिया से मिलवाया था. उनकी दोस्ती धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई, और दोनों ने 5 जुलाई को शादी करने से पहले दो साल से अधिक समय तक डेटिंग की.

शादी एक निजी समारोह था, जिसमें परिवार के सदस्यों, करीबी दोस्तों और फिल्म जगत के कुछ चुनिंदा लोगों सहित लगभग 150 मेहमान शामिल हुए थे. आमिर के बच्चे जुनैद खान और इरा खान, साथ ही इरा की पत्नी नूपुर शिखारे भी मौजूद थे.

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