आमिर खान को मिला लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस, इसे हासिल करने वाले पहले अभिनेता बने 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट'
आमिर खान पहले ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिन्हें आरके लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस मिला है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2025 at 2:51 PM IST
हैदराबाद: आमिर खान भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. उनकी जबरदस्त एक्टिंग ने कई कल्ट फिल्म दी हैं, और उन्होंने लगातार मनोरंजन की दुनिया में ऐसा योगदान दिया है जिसने इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है. उनकी इसी बेहतरीन सफलता और काम के सम्मान में, आमिर खान को पहला आरके लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है.
जी हां, आमिर खान पहले ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिन्हें आरके लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस मिला है. यह सम्मान मशहूर कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण को समर्पित है, जिसे उनके परिवार ने शुरू किया है. अवॉर्ड नाइट वाकई एक भव्य शाम थी, जहां संगीत, कला और विरासत सब एक साथ नजर आए. इस खास सम्मान को आमिर खान ने बोमन ईरानी के हाथों हासिल किया। ऐसे में इस ग्रैंड अवॉर्ड नाइट की झलकियां शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'एक दिग्गज को सबसे यादगार तरीके से सम्मानित करते हुए, आमिर खान ने बोमन ईरानी के हाथों पहला आर.के. लक्ष्मण एक्सिलेंस अवॉर्ड हासिल किया, और हज़ारों लोगों ने इस खास पल को देखा. ये वो शाम थी जहां संगीत, कला और विरासत तीनों एक साथ एक ही मंच पर चमक उठे'.
अवॉर्ड के साथ एक लाइव कॉन्सर्ट भी हुआ, जिसे ऑस्कर विनिंग कंपोजर ए.आर. रहमान ने पेश किया. यह समारोह एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जहां संगीत और यादें उस कार्टूनिस्ट को समर्पित थीं, जिन्होंने भारत के सबसे प्यारे किरदारों में से एक द कॉमन मैन को बनाया. अपने जीवन में, आरके लक्ष्मण को कई बड़े सम्मान मिले. उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और मैसूर विश्वविद्यालय की ओर से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है.
आमिर खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं, जिनकी फिल्में 3 इडियट्स, पीके, तारे जमीन पर, दंगल, सितारे ज़मीन पर और कई अन्य ब्लॉकबस्टर न सिर्फ सफल हुईं, बल्कि लोगों के दिलों में घर कर गईं. इन फिल्मों में वह हमेशा ऐसी कहानियां लेकर आए हैं, जो दर्शकों की सोच, उनकी जिंदगी और उनकी भावनाओं से जुड़ती हैं.
जैसे आर.के. लक्ष्मण का कॉमन मैन जो समाज को ध्यान से देखने वाला, समझने वाला और आम लोगों की आवाज को पकड़ने वाला किरदार है, वैसे ही आमिर की फिल्में भी आम आदमी की सोच और परेशानियों को बेहद सादगी और ईमानदारी से समझती हैं.
यही वजह है कि उनकी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि लोगों को प्रेरित भी करती हैं, बेहतर भविष्य की ओर, बेहतर देश की ओर, और एक ऐसी सोच की ओर जिसमें बदलाव की उम्मीद छिपी है.