ETV Bharat / entertainment

लगान के 25 साल: फिल्म टीम से आमिर खान का री-यूनियन, ढाई दशक बाद ऐसी दिखती ही स्टारकास्ट

आमिर खान स्टारर फिल्म लगान 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया था.

Aamir Khan and Lagaan team reunites
लगान के 25 साल (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 11:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अभिनेता आमिर खान ने निर्देशक आशुतोष गोवारिकर और फिल्म के कलाकारों और क्रू के कई सदस्यों की मौजूदगी में एक स्पेशन रीयूनियन मीटिंग आयोजित करके लगान की रजत जयंती (25 साल) मनाई गई. 15 जून को फिल्म की इस ऐतिहासिक एनिवर्सरी से पहले आयोजित यह मिलन समारोह भारतीय सिनेमा में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और अपनी कहानी, अभिनय और संगीत के लिए आज भी याद की जाने वाली फिल्म को श्रद्धांजलि थी.

उपस्थित लोगों में गोवारिकर, पॉल ब्लैकथॉर्न, राजेंद्रनाथ जुत्शी, आदित्य लाखिया, यशपाल शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा और दयाशंकर पांडे शामिल थे. फिल्म निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर इस री-यूनियन का एक वीडियो भी साझा किया और लिखा, 'आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर 25 साल बाद लगान की कास्ट के साथ फिर से मिले'.

लगान की खासियत क्या है?

2001 में रिलीज हुई और गोवारिकर द्वारा निर्देशित फिल्म 'लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया' भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई. इस ऐतिहासिक ड्रामा को भारत में जबरदस्त सफलता मिली और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में अकादमी पुरस्कार नामांकन भी शामिल है.

सन् 1893 के औपनिवेशिक भारत में रची गई यह फिल्म ग्रामीणों के एक समूह की कहानी है, जो दमनकारी करों से बचने के लिए अपने ब्रिटिश शासकों को क्रिकेट के खेल के लिए चुनौती देते हैं. संघर्षरत लोगों की यह कहानी दुनिया भर के दर्शकों से जुड़ गई और बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बनी हुई है.

इसमें ग्रेसी सिंह, राचेल शेली, पॉल ब्लैकथॉर्न, सुहासिनी मुले, कुलभूषण खरबंदा, रघुबीर यादव, यशपाल शर्मा और अमीन हाजी सहित कई बड़े कलाकार शामिल थे.

फिल्म का एक और अमिट पहलू एआर रहमान द्वारा रचित इसका संगीत है. घनन घनन, मितवा, राधा कैसे ना जले और ओ रे छोरी जैसे गाने रिलीज होने के वर्षों बाद भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं. फिल्म को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज कर दिया गया है और इसके शो 14 जून तक उपलब्ध रहेंगे.

पच्चीस साल बाद वो कलाकार क्या कर रहे हैं?

फिल्म के पच्चीस साल बाद, जिसमें ग्रामीणों के एक समूह को क्रिकेट के खेल में अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए एकजुट किया गया था, इसके कई अभिनेताओं ने अलग-अलग रास्ते अपना लिए हैं. आमिर खान हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गए, जबकि उनके कुछ सह-कलाकारों ने टेलीविजन और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में सफलता हासिल की, कुछ कैमरे के पीछे चले गए, और कुछ ने चकाचौंध से दूरी बना ली.

पॉल ब्लैकथॉर्न ने पश्चिमी टेलीविजन में काम करना जारी रखा, राहेल शेली ने ब्रिटिश और अंतरराष्ट्रीय शो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और अमीन हाजी ने बाद में लेखन, निर्देशन और निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा. राज ज़ुत्शी, अखिलेंद्र मिश्रा और दयाशंकर पांडे जैसे अभिनेताओं ने भी फिल्म, टेलीविजन और थिएटर में काम करना जारी रखा है. अपनी 25वीं वर्षगांठ के समारोहों के तहत, यह फिल्म 14 जून तक सिनेमाघरों में फिर से प्रदर्शित की जा रही है.

ये भी पढ़ें:

'लगान' के 25 साल: री-रिलीज डेट का एलान, इस दिन थिएटर में आ रही आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म

TAGGED:

AAMIR KHAN LAGAAN TEAM REUNITES
LAGAAN TEAM REUNITES
25 YEARS OF LAGAAN
लगान के 25 साल
AAMIR KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.