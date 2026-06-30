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'लगान' के 25 साल पूरे होने पर आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने रिक्रिएट किया ये सीन, देखते ही फैंस खुश

बीती 15 जून को आमिर खान और ग्रेसी सिंह स्टारर फिल्म लगान ने अपनी रिलीजिंग के शानदार 25 साल पूरे किए हैं.

Aamir Khan and Gracy Singh
आमिर खान और ग्रेसी सिंह (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: आशुतोष गोवारिकर के डायरेक्शन में बनी और आमिर खान की लीड रोल वाली फिल्म 'लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया' साल 2001 में रिलीज हुई थी, जो आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और यादगार कामयाबियों में से एक है. क्रिकेट, देशभक्ति और इंसानी जज्बे के अनोखे तालमेल के साथ इस फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई. इस साल फिल्म अपनी रिलीज की 25वीं एनिवर्सरी (25 साल पूरे होने का जश्न) मना रही है, और इस मौके पर आमिर खान प्रोडक्शंस ने आमिर खान और ग्रेसी सिंह द्वारा निभाए गए भुवन और गौरी की खूबसूरत लव स्टोरी को दोबारा दिखाकर फैंस को पुरानी यादों के एक सफर पर ले जाने का काम किया है.

लगान के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें फिल्म से भुवन और गौरी के बीच का एक खूबसूरत सीन दिखाया गया है, और ठीक 25 साल बाद आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने उसी पल को दोबारा रिक्रिएट (वैसा ही सीन फिर से करना) किया है। उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा: "वापस वहीं, जहाँ से यादों की शुरुआत हुई थी, आमिर खान, लगान, नॉस्टैल्जिया, बॉलीवुड, ट्रेंडिंग, गाने, रोमांस, क्रिकेट.

आशुतोष गोवारिकर के डायरेक्शन और आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी 'लगान' सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा से कहीं बढ़कर, एकता, उम्मीद और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की एक दमदार कहानी बन गई. इस फिल्म का सफर तब ग्लोबल लेवल पर पहुंच गया जब इसे 74वें एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर्स) में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेशन मिला। यह सम्मान हासिल करने वाली यह सिर्फ तीसरी इंडियन फिल्म बनी थी.

आमिर खान, ग्रेसी सिंह, रेचल शेली, पॉल ब्लैकथॉर्न, रघुबीर यादव, कुलभूषण खरबंदा और कई अन्य टैलेंटेड कलाकारों से सजी इस फिल्म की परफॉर्मेंस और ए. आर. रहमान का एवरग्रीन म्यूजिक आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है.

पच्चीस साल बाद भी, 'लगान' इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी हुई है. सचिन तेंदुलकर का ट्रिब्यूट भी इस बात को दिखाता है कि इस फिल्म में क्रिकेट और कहानी जैसी दो बड़ी दुनिया को एक साथ लाने की एक अनोखी खूबी थी, जिसने एक ऐसा लेगेसी बनाई है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता.

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