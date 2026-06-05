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आमिर खान-गौरी स्प्रैट वेडिंग: 3 शादी रचाने वाल एक्टर्स, 70 की उम्र में दूल्हा बना ये स्टार, लिस्ट में लीजेंड्री सिंगर भी शामिल

यह एक्टर अब तक 4 शादी कर चुका है और इसने 70वें जन्मदिन पर चौथी शादी रचाई थी.

Aamir khan and Gauri Spratt Wedding
आमिर खान-गौरी स्प्रैट वेडिंग (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 5, 2026 at 4:39 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं. दो शादी खत्म करने के बाद आमिर खान तीसरी बार शादी रचाने जा रहे हैं. इस बार आमिर किसी की देसी नहीं बल्कि विदेशी हसीना को अपनी दुल्हन बनाएंगे. जी हां, एक्टर ने अपने हालिया बर्थडे पर अपनी नई गर्लफ्रेंड और होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट को दुनिया के सामने पेश किया था. दोनों लंबे अरसे से साथ में हैं और यह साथ हमेशा के लिए एक होने जा रहा है. आमिर 61 साल की उम्र में तीसरी शादी रचाने जा रहे हैं. ऐसे में बात करेंगे हम ऊन स्टार्स की जिन्होंने तीन और इससे ज्यादा शादियां की हैं और साथ ही बताएंगे की आमिर से पहले 60 से ज्यादा की उम्र में कौन-कौन दूल्हा बन चुका है.

आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी

61 साल के सुपरस्टार आमिर खान 47 साल की गौरी स्प्रैट संग शादी रचाने जा रहे हैं. शादी की तारीख 5 जुलाई बताई जा रही है. गौरी तलाकशुदा हैं और उनका एक 6 साल का बेटा है. गौरी की मां तमिलियन हैं और पिता आयरिश मूल के हैं. गौरी का रूझान फैशन इंडस्ट्री में है. गौरी एक्टर आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में काम करती हैं और यहीं आमिर की मुलाकात उनसे हुई. अब दोनों बहुत जल्दा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.

संजय दत्त

बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त उन स्टार्स में शामिल हैं, जो तीन शादियां कर चुके हैं. संजय ने पहली शादी ऋचा शर्मा से और दूसरी शादी रिया पिल्लई से रचाई थी. फिलहाल संजय दत्त अपनी तीसरी पत्नी मान्यता दत्त के साथ रहते हैं. तीसरी शादी से संजय के दो बच्चे हैं.

Siddharth Roy Kapur and Vidya Balan
सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या बालन (ANI)

सिद्धार्थ रॉय कपूर

फिल्ममेकर और आदित्य रॉय कपूर के बड़े भाई सिद्धार्थ रॉय कपूर भी तीन शादियां रचा चुके हैं. उनकी पहली पतनी आरती बजाज थीं. तलाक के बाद उन्होंने टीवी निर्माता कविता से शादी की थी और कुछ ही सालों में दोनों का तलाक हो गया. अब सिद्धार्थ की पत्नी पॉपुलर एक्ट्रेस विद्या बालन हैं.

करण सिंह ग्रोवर

टीवी से उठकर बॉलीवुड एक्टर बने करण सिंह ग्रोवर भी तीन शादी रचाने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं. करण ने पहली शादी टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से की थी. इसके बाद उनकी शादी को-एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट से हुई और अब उनकी तीसरी पत्नी बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस बिपाशा बसु हैं. बिपाशा और करण की एक बेटी भी है.

शाहिद कपूर की मां

एक्टर शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम हैं, जो एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं. नीलिमा की पहली शादी एक्टर पंकज कपूर से हुई थी. इस शादी से उन्हें बेटे शाहिद कपूर हुए. दूसरी शादी एक्टर राजेश खट्टर से की, जिनसे हुई एक्टर ईशान खट्टर हुए. दो शादी असफल होने के बाद नीलिमा ने तीसरी शादी रजा अली खान से रचाई और यह शादी पर नहीं टिक सकी.

कबीर बेदी

60 से ज्यादा की उम्र में शादी रचाने वालों में कबीर बेदी सबसे आगे हैं. वह अब तक चार शादी कर चुके हैं. उनकी पहली पत्नी प्रोतिमा थी, जिनके निधन के बाद कबीर ने सुजैन हम्फ्रेस को अपनी दूसरी दुल्हन बनाया. इसके बाद कबीर का दिल निक्की बेदी पर आया. शादी की और फिर तीसरी शादी भी टूट गई. वहीं, 70वें जन्मदिन पर कबीर ने परवीन दोसांझ संग चौथी शादी रचई और दोनों खुशी-खुशी रह रहे हैं.

किशोर कुमार

इंडियन सिनेमा के लीजेंड्री सिंगर किशोर कुमार ने भी अपने जीवनकाल में चार शादियां रचाई थीं. सबसे पहले उन्होंने रुमा गुहा ठाकुरता की मांग भरी और फिर तलाक के बाद दूसरी शादी इंडिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रहीं मधुबाला से हुई. इसके बाद किशोर कुमार की जिंदगी में योगिता बाली आईं. किशोर ने चौथी शादी लीना चंदावरकर से की थी.

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