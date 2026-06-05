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आमिर खान-गौरी स्प्रैट वेडिंग: 3 शादी रचाने वाल एक्टर्स, 70 की उम्र में दूल्हा बना ये स्टार, लिस्ट में लीजेंड्री सिंगर भी शामिल

आमिर खान-गौरी स्प्रैट वेडिंग ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हैं. दो शादी खत्म करने के बाद आमिर खान तीसरी बार शादी रचाने जा रहे हैं. इस बार आमिर किसी की देसी नहीं बल्कि विदेशी हसीना को अपनी दुल्हन बनाएंगे. जी हां, एक्टर ने अपने हालिया बर्थडे पर अपनी नई गर्लफ्रेंड और होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट को दुनिया के सामने पेश किया था. दोनों लंबे अरसे से साथ में हैं और यह साथ हमेशा के लिए एक होने जा रहा है. आमिर 61 साल की उम्र में तीसरी शादी रचाने जा रहे हैं. ऐसे में बात करेंगे हम ऊन स्टार्स की जिन्होंने तीन और इससे ज्यादा शादियां की हैं और साथ ही बताएंगे की आमिर से पहले 60 से ज्यादा की उम्र में कौन-कौन दूल्हा बन चुका है. आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी 61 साल के सुपरस्टार आमिर खान 47 साल की गौरी स्प्रैट संग शादी रचाने जा रहे हैं. शादी की तारीख 5 जुलाई बताई जा रही है. गौरी तलाकशुदा हैं और उनका एक 6 साल का बेटा है. गौरी की मां तमिलियन हैं और पिता आयरिश मूल के हैं. गौरी का रूझान फैशन इंडस्ट्री में है. गौरी एक्टर आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में काम करती हैं और यहीं आमिर की मुलाकात उनसे हुई. अब दोनों बहुत जल्दा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. संजय दत्त बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त उन स्टार्स में शामिल हैं, जो तीन शादियां कर चुके हैं. संजय ने पहली शादी ऋचा शर्मा से और दूसरी शादी रिया पिल्लई से रचाई थी. फिलहाल संजय दत्त अपनी तीसरी पत्नी मान्यता दत्त के साथ रहते हैं. तीसरी शादी से संजय के दो बच्चे हैं.