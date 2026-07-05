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PHOTOS: तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, गौरी स्प्रैट से की रजिस्टर मैरिज, सामने आई पहली तस्वीर

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और गौरी स्प्रैट अब आधिकारिक तौर पर शादीशुदा कपल हो गए हैं. उनकी शादी में परिवार और दोस्त शामिल रहे.

Aamir Khan and Gauri Spratt
आमिर खान और गौरी स्प्रैट (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 5, 2026 at 1:56 PM IST

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हैदराबाद: आमिर खान और गौरी स्प्रैट अब शादी के बंधन में बंध गए हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार और उनकी पार्टनर ने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर एक निजी समारोह में शादी की. इस मौके पर उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य मौजूद थे, जिनमें उनकी एक्स वाइफ रीना, किरण और और बच्चे शामिल थे.

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और गौरी स्प्राट ने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली है. इस जोड़े ने रविवार, 5 जुलाई को मुंबई में अभिनेता के बांद्रा स्थित घर पर एक निजी समारोह में अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया. इस समारोह में आमिर के बच्चे इरा खान और जुनैद खान, उनके दामाद नूपुर शिखरे, फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर, अंबानी परिवार के सदस्य, एली अवराम, क्रिकेटर इरफान पठान और राजनेता राज ठाकरे के साथ-साथ कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस जोड़े ने मुंबई के बांद्रा में स्थित आमिर के घर पर एक निजी समारोह के दौरान शादी के कागजात पर हस्ताक्षर किए. इस समारोह में उनके करीबी परिवार के सदस्य शामिल हुए और जोड़े ने जश्न को निजी रखने का फैसला किया.फिलहाल, आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने शादी के बाद एक साथ कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिया है और न ही पैपराज़ी के लिए पोज़ दिया है.

इस साल की शुरुआत में, अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर आमिर ने गौरी को मीडिया से मिलवाया और पहली बार सबके सामने अपने रिश्ते की पुष्टि की. तब से, गौरी कई मौकों पर एक्टर के साथ सार्वजनिक रूप से नज़र आई हैं और खबरों के अनुसार, उनके परिवार के साथ भी उनकी नज़दीकियां बढ़ गई हैं.

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AAMIR KHAN GAURI SPRATT WEDDING
AMBANI FAMILY IN AAMIR KHAN WEDDING
आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी
AAMIR KHAN AND GAURI SPRATT
AAMIR KHAN GAURI SPRATT

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