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PHOTOS: तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, गौरी स्प्रैट से की रजिस्टर मैरिज, सामने आई पहली तस्वीर

आमिर खान और गौरी स्प्रैट ( ANI )