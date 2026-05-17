ETV Bharat / entertainment

'आखिरी सवाल': UAE बैन के बीच राष्ट्रपति भवन में दिखाई जाएगी संजय दत्त की फिल्म, जानें कब

'आखिरी सवाल' ( Poster )

हैदराबाद: संजय दत्त अभिनीत फिल्म 'आखिरी सवाल' रिलीज़ के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. अब ऐसा लगता है कि इस फिल्म की उपलब्धियों में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है. यूएई में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चल रही जोरदार बहस और इसके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई के बीच यह फिल्म राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित होने जा रही है. संजय दत्त की फिल्म 'आखिरी सवाल' अपनी थिएट्रिकल रिलीज के बाद रविवार (17 मई) को राष्ट्रपति भवन में एक स्पेशल स्क्रीनिंग के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है. यह स्क्रीनिंग ऐसे समय में हो रही है, जब फिल्म अपनी रिलीज़ से जुड़े विवादों के कारण पहले से ही सुर्खियां बटोर रही है. इन विवादों में यूएई में फिल्म पर बैन लगने की खबरें और फिल्म में दिखाए गए राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय से जुड़ी एक PIL (जनहित याचिका) शामिल है. 'आखिरी सवाल' अपनी बेबाक कहानी और आरएसएस से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। यह फ़िल्म 15 मई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई और तब से लेकर अब तक यह दर्शकों और समीक्षकों, दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.