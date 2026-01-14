ETV Bharat / entertainment

AA23: मकर संक्रांति पर अल्लू अर्जुन-लोकेश कनगराज ने छोड़ा ब्रह्मास्त्र, मैथ्री मूवी के साथ किया नई फिल्म का एलान

अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज ने नए प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आए हैं. इस प्रोजेक्ट का नाम फिलहाल एए23 रखा गया है.

AA23
AA23 (Poster)
Published : January 14, 2026 at 8:05 PM IST

हैदराबाद: मैथ्री मूवी मेकर्स ने आज मकर संक्रांति के मौके पर अपने पैन इंडिया प्रोजेक्ट का एलान किया है. प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर अपने आगामी प्रोजेक्ट का एक अनाउंसमेंट वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने हीरो और टाइटल का खुलासा किया है.

बुधवार, 14 जनवरी को मैथ्री मूवी मेकर्स ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर अपने आगामी प्रोजेक्ट, AA23 का एलान किया. इस प्रोजेक्ट में उनके साथ पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन, कूली डायरेक्टर लोकेश कनगराज और जाने-माने म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर होंगे. यह अल्लू अर्जुन की 23वीं फिल्म होगी और उनकी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी पुष्पा के बाद मैथ्री मूवी के साथ यह उनका दूसरा कोलैबोरेशन होगा.

अल्लू अर्जुन ने अनाउंसमेंट वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा, 'मैं कहता हूं 23. एक के बाद एक काम करने जा रहा हूं. लो-की जी मानसिक रूप से लॉक हो गया है. यह पक्का है. मावेरिक लोकेश कनगराज गारू के साथ नई जर्नी को लेकर एक्साइटेड हूं. और आखिर में भाई अनिरुद्ध के साथ. इसका इंतजार नहीं कर सकता.'

AA23 के अनाउंसमेंट वीडियो में में अल्लू अर्जुन को जंगल के राजा के तौर पर दिखाया गया है, जिसका प्रतीक शेर है. वीडियो में, भेड़ियों का एक झुंड शेर पर हमला करने का प्रयास करता है, जिस पर शेर जोरदार दहाड़ मारता है. वीडियो का अंत लोकेश कनगराज की फिल्म के नाम से होता है. इसका अस्थायी नाम AA23 है. यह प्रोजेक्ट 2026 में शुरू होने वाला है, जब अल्लू अर्जुन एटली के साथ अपनी फिल्म पूरी कर लेंगे.

अनिरुद्ध रविचंदर इस फिल्म के लिए म्यूजिक देंगे, जिसकी शूटिंग इस साल शुरू होने वाली है. अनाउंसमेंट वीडियो में गाना, 23, के बोल मिस्टिरियस हाइजेनबर्ग ने लिखे हैं और इसे हेक्टर सलामांका ने गाया है.

अर्जुन के पास एटली के साथ एक हाई-बजट फिल्म भी है, जिसका टेंटेटिव टाइटल AA22 x A6 है. सन पिक्चर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई इस साइंस-फिक्शन फिल्म में दीपिका पादुकोण भी लीड रोल में हैं. इस फिल्म की घोषणा 2025 में पुष्पा फिल्मों की रिलीज के बाद अर्जुन के पहले प्रोजेक्ट के तौर पर की गई थी. इसकी रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है.

