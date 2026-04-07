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अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर धमाके की तैयारी, AA22XA6 का कल रिवील होगा टाइटल, नए पोस्टर ने उड़ाए होश

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन कल यानी 8 अप्रैल को 44 साल के होने जा रहे हैं. इससे पहले अल्लू अर्जुन की अगली मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर फिल्म AA22xA6 खूब चर्चा में है. फैंस को इंतजार है कि अल्लू अर्जुन अपने 44वें बर्थडे पर फिल्म से बड़ा तोहफा देंगे और फैंस का सपना सच भी हो गया है. कल यानी 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन की फिल्म से टाइटल पोस्टर जारी होगा. इसकी जानकारी मेकर्स सनपिक्चर्स ने आज 7 अप्रैल को एक टीजर पोस्टर जारी कर दी है. इस टीजर पोस्टर में एक दानव का हाथ दिख रहा है, जिसके बड़े-बड़े नाखून हैं. इस पोस्टर ने अल्लू अर्जुन के फैंस की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ दिया है.

अल्लू अर्जुन और फिल्म के डायरेक्टर एटली ने भी इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर जारी किया है और इसके कैप्शन में लिखा है, 'धमाके लिए तैयार रहे, कल सुबह 11 बजे फिल्म का टाइटल पोस्टर जारी होगा'. अब अल्लू अर्जुन और एटली की जोड़ी की साथ में पहली फिल्म ने उनके फैंस के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है. क्योंकि इस पोस्टर को देखने के बाद इस फिल्म को लेकर फैंस के मन में अलग-अलग ख्याल आ रहे हैं. इस पोस्ट पर अलग-अलग टाइटल बता रहे हैं. फिलहाल फिल्म का नाम AA22xA6 है, लेकिन कल फिल्म का असली टाइटल सबके सामने होगा.