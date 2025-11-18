ETV Bharat / entertainment

राजमंदिर पहुंचे मस्ती-4 के स्टार्स, जयपुर को बताया पसंदीदा शहर

डार्क कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म 'मस्ती-4' 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. फिल्म में जयपुर की बेटी रूही सिंह भी है.

film promotion
मूवी मस्ती-4 के कलाकारों की टीम (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: बॉलीवुड फिल्म 'मस्ती-4' की टीम मंगलवार को जयपुर पहुंची. ये टीम राजमंदिर सिनेमा में फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची. अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, रितेश देशमुख, श्रेया शर्मा, रूही सिंह और एलनाम नौरोजी को देखने के लिए राजमंदिर के बाहर दोपहर से ही भीड़ जुटी रही. सितारों ने फैंस से मुलाकात की. सेल्फी लीं और जयपुर की मेहमाननवाजी की जमकर तारीफ की. इस दौरान 'मस्ती-4' की पूरी टीम ने एक साथ फिल्म के गानों पर ठुमके लगाए.

अभिनेता विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी की डार्क कॉमेडी फ्रेंचाइजी 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी. इस बार फिल्म में तुषार कपूर भी अहम भूमिका में नजर आएंगे. साथ ही श्रेया शर्मा, रूही सिंह, एलनाम नौरोजी और निशांत मल्कानी भी मुख्य किरदार निभा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी ने किया है.

राजमंदिर सिनेमा हॉल में प्रस्तुति देते मस्ती-4 के स्टार्स (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: एडल्ट कॉमेडी से भरपूर 'मस्ती 4' का ट्रेलर रिलीज, विवेक, रितेश, आफताब संग अरशद और तुषार ने भी पार की सारी हदें

जयपुर का नाम पूरी दुनिया में चमकता रहे: विवेक ने कहा कि पिंकसिटी की संस्कृति और हेरिटेज का कोई मुकाबला नहीं. उन्होंने स्थापना दिवस पर शहरवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि राजमंदिर जैसे प्रतिष्ठित स्थल पर फैंस के बीच होना किसी सम्मान से कम नहीं. उनके अलावा पूरी टीम ने जयपुर को अपने पसंदीदा शहरों में से एक बताया. वहीं, रितेश ने जयपुर की खूबसूरती और लोगों के अपनत्व की जमकर तारीफ की. आफताब शिवदासानी समेत अन्य कलाकारों ने भी लोकेशंस और पिंकसिटी के स्वागत-सत्कार को खास बताया.

जयपुर मेरा अपना शहर - रूही: इससे पहले एयरपोर्ट पर शहर की बेटी रूही सिंह के स्वागत में 'वेलकम होम' लिखे पोस्टर दिखाई दिए. फैंस से मिलते हुए रूही भावुक दिखीं. उन्होंने कहा कि जयपुर उनका अपना शहर है. आज इसका स्थापना दिवस है, इसलिए यहां होना उनके लिए बेहद खास है. उनकी कई गोल्डन मेमोरी यहां से जुड़ी हैं.

TAGGED:

BOLLYWOOD FILM MASTI 4
DARK COMEDY
JAIPUR FOUNDATION DAY
FILM PROMOTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आम बजट 2026: अगले साल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा या नहीं! एक क्लिक में जानें क्या है वजह

'रामोजी एक योद्धा थे जो लोगों के लिए खड़े रहे': रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में चंद्रबाबू नायडू

EPFO जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, पेंशनर्स को घर बैठे मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.