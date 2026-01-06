ETV Bharat / entertainment

ऑस्कर की रेस में आगे पहुंची 'होमबाउंड', टॉप 15 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई ईशान-विशाल की फिल्म

भारत की फिल्म 'होमबाउंड' के अलावा, अन्य शॉर्टलिस्ट की गई फिल्मों में अर्जेंटीना (बेलेन), ब्राजील (द सीक्रेट एजेंट), फ्रांस (इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट), जर्मनी (साउंड ऑफ फॉलिंग), इराक (द प्रेसिडेंट्स केक), जापान (कोकुहो), जॉर्डन (ऑल दैट्स लेफ्ट ऑफ यू), नॉर्वे (सेंटिमेंटल वैल्यू), फिलिस्तीन (फिलिस्तीन 36), दक्षिण कोरिया (नो अदर चॉइस), स्पेन (सिरात), स्विट्जरलैंड (लेट शिफ्ट), ताइवान (लेफ्ट-हैंडेड गर्ल) और ट्यूनीशिया (द वॉइस ऑफ हिंद रजब) शामिल हैं. ऑस्कर नॉमिनेशन की अंतिम घोषणा गुरुवार 22 जनवरी को की जाएगी.

हैदराबाद: भारतीय सिनेमा ने एक बार फिर ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने का काम किया है, क्योंकि फिल्म 'होमबाउंड' ने ऑस्कर अवार्ड 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी की वोटिंग के अगले राउंड में एंट्री ले ली है. एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने घोषणा की है कि दुनिया भर से केवल 15 फिल्में ही इस महत्वपूर्ण स्टेज तक पहुंची हैं और भारत की ऑफिशियल एंट्री 'होमबाउंड' उनमें से एक है.

होमबाउंड के बारे में

नीरज घायवान द्वारा निर्देशित यह फिल्म दो बचपन के दोस्तों शोएब (ईशान खट्टर) और चंदन (विशाल जेठवा) की कहानी है. दोनों उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से हैं. शोएब और चंदन दोनों पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत संघर्ष उनकी दोस्ती की परीक्षा लेते हैं. जाह्नवी कपूर भी फिल्म में एक अहम भूमिका में हैं.

होमबाउंड को ग्लोबल मंच पर काफी सराहना मिली है. कान्स फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होमबाउंड का प्रीमियर हो चुका है. हाल ही में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने के साथ, ईशान-विशाल स्टारर इस फिल्म ने एक शानदार उपलब्धि हासिल की है, और अकादमी पुरस्कारों के 98 साल के इतिहास में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली भारतीय सिनेमा की पांचवीं फिल्म बन गई है.



अपनी जीत का जश्न मनाते हुए, ईशान ने एकेडमी अवॉर्ड्स की आधिकारिक घोषणा को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर साझा किया. साथ ही कार्यकारी निर्माता मार्टिन स्कोर्सेसी का फिल्म के बारे में बात करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है. इस क्लिप में मार्टिन को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता घायवान के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. 98वां ऑस्कर अवॉर्ड्स समारोह रविवार, 15 मार्च, 2026 को आयोजित किया जाएगा.