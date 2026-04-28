'बाहुबली 2' के 9 साल: सिर्फ एक्शन नहीं, इन 9 कारणों ने 'रेबल' स्टार प्रभास को बनाया पैन इंडिया सुपरस्टार
एस.एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' 28 अप्रैल 2017 को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 12:21 PM IST
हैदराबाद: जैसे-जैसे 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' अपनी एनिवर्सरी मना रही है, इसकी विरासत आज भी मजबूती से प्रभास के कंधों पर टिकी हुई है. प्रभास वो निर्विवाद पैन-इंडिया सुपरस्टार हैं जिन्होंने 'बाहुबली' को एक सांस्कृतिक ताकत में बदल दिया. फिल्म के पैमाने और भव्यता से परे, ये उनके कुछ खास और यादगार पल ही थे जिन्होंने उनके अभिनय को हमेशा के लिए आइकॉनिक बना दिया.
1. बेकाबू हाथी को शांत करना
अमरेंद्र बाहुबली की एंट्री वाकई यादगार है, जब वे शिवगामी को बचाते हुए एक पागल हाथी को शांत करते हैं, तो प्रभास ने अपनी ताकत और दयालु स्वभाव को एक ही सीन में बखूबी दिखा दिया.
2. भेष बदलकर लड़ाई करना
अपनी यात्रा के दौरान अमरेंद्र चुपचाप कुंतला देश की मदद करते हैं. पिंडारियों के साथ लड़ाई के बीच में जब वे अपना असली कवच दिखाते हैं, तो वह सीन उनके स्टाइल और बहादुरी को बड़े शानदार ढंग से पेश करता है.
3. तीरंदाजी और रोमांस
देवसेना को एक साथ तीन तीर चलाना सिखाते समय प्रभास का अंदाज बड़ा प्यारा है. यहां वे एक अजनबी से दोस्त और फिर प्रेमी बनने के सफर को बहुत ही सहजता से दिखाते हैं.
4. सम्मान देने का वो खास तरीका
नाव वाला वो सीन जहाँ अमरेंद्र झुक जाते हैं ताकि देवसेना उनके ऊपर से चलकर जा सके, सिनेमा के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है. यह बिना कुछ कहे महिलाओं के प्रति उनके सम्मान और प्यार को दर्शाता है.
5. बाहुबली का इंसाफ
राजदरबार में जब वे एक गलत काम करने वाले को सजा देते हैं, तो वह सीन थिएटर में तालियां बटोरने वाला होता है. प्रभास ने इस सीन को इतने दमदार तरीके से निभाया है कि उनके ऊंचे नैतिक मूल्यों की झलक साफ दिखती है.
6. सिंहासन से बढ़कर प्यार
देवसेना की रक्षा के लिए अपनी माँ शिवगामी के खिलाफ खड़ा होना यह दिखाता है कि बाहुबली के लिए सही का साथ देना ताज से ज्यादा जरूरी था. उनका यह शांत लेकिन कड़ा विरोध बहुत प्रभावशाली है.
7. आखिरी सांस तक राजा
धोखा मिलने और घायल होने के बाद भी अमरेंद्र झुकते नहीं हैं. वे एक राजा की तरह बैठे-बैठे ही अपनी जान देते हैं, जो उनकी हार को भी एक महान जीत बना देता है.
8. बेटे का दमदार अंदाज
महेंद्र बाहुबली के रूप में प्रभास एक नई स्फूर्ति के साथ दिखते हैं. ताड़ के पेड़ को गुलेल बनाकर दुश्मन पर हमला करने वाला आइडिया दर्शकों को आज भी बहुत पसंद आता है.
9. शिवलिंग और चट्टान सा हौसला
जब भल्लालदेव उन्हें पस्त करने की कोशिश करता है, तब महेंद्र शिवलिंग के पास से अपनी शक्ति जुटाते हैं और दोबारा खड़े होते हैं. यह सीन बुराई पर अच्छाई की जीत और अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया है.
सालों बाद भी ये सीन इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि प्रभास ने इन्हें सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया है. उनके इस प्रदर्शन ने न केवल फिल्म को सुपरहिट बनाया, बल्कि एक नया इतिहास रच दिया.