कुछ घंटे में होगा 83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स का आगाज, एक क्लिक में जानें ब्रॉडकास्ट, होस्ट, नॉमिनीज समेत अन्य जानकारी

83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स ( ANI )

हैदराबाद: 83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स का आगाज आज रात होने वाला है. इस अवॉर्ड सेरेमनी को 'हॉलीवुड की सबसे बड़ी पार्टी' भी कहा जाता है. गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स की शानदार शाम में टिमोथी चालमेट, लियोनार्डो डिकैप्रियो, माइकल बी. जॉर्डन, एरियाना ग्रांडे, सिंथिया एरिवो और एम्मा स्टोन जैसे नॉमिनी शामिल हैं. तो चलिए आज शाम को होने वाले इस बड़े अवॉर्ड सेरेमनी पर एक नजर डालते हैं. कब और कहां देखें?

83वें गोल्डन ग्लोब्स का प्रसारण आज रात, रविवार, 11 जनवरी, 2026 को रात 8:00 PM ET / 5:00 PM PT से लाइव होगा. अमेरिका में दर्शक इसे सीबीएस CBS पर देख सकते हैं या पैरामाउंट+ पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं.भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय दर्शक, इस इवेंट को सोमवार, 12 जनवरी को सुबह 6:30 AM IST से लायंसगेट प्ले पर स्ट्रीम कर सकते हैं. पिछले साल के टेलीकास्ट को औसतन लगभग 10 मिलियन दर्शकों ने देखा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग उतना ही था. एक दशक पहले की तुलना में अब दर्शक बहुत कम हैं, लेकिन ऑस्कर और ग्रैमी के बाद गोल्डन ग्लोब्स अभी भी सबसे ज्यादा देखा जाने वाला अवॉर्ड शो है. कौन है इस साल का ग्लोडन ग्लोब का होस्ट

कॉमेडियन निक्की ग्लेजर लगातार दूसरे साल होस्ट के तौर पर स्टेज पर नजर आएंगी. 2025 में उनके पहले शो की काफी तारीफ हुई थी. वह शो को अकेले होस्ट करने वाली पहली महिला बनी थीं. उन्हें अपने तेज, 'बोल्ड लेकिन मजेदार' मोनोलॉग के लिए खूब तारीफ मिली थी. नॉमिनीज

गोल्डन ग्लोब्स टॉप कैटेगरी में फिल्मों को ड्रामा और म्यूजिकल/कॉमेडी में बांटा गया है. फिल्म कैटेगरी में पॉल थॉमस एंडरसन की 'वन बैटल आफ्टर अनदर' का दबदबा है, जिसे नौ नॉमिनेशन मिले हैं. इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो और चेस इंफिनिटी के लिए एक्टिंग नॉमिनेशन और पॉल थॉमस एंडरसन के लिए डायरेक्शन का नॉमिनेशन शामिल है. इंफिनिटी के कॉम्पिटिशन में विकेड: फॉर गुड के लिए सिंथिया एरिवो, बुगोनिया के लिए एम्मा स्टोन और इफ आई हैड लेग्स आई वुड किक यू के लिए रोज बर्न शामिल हैं.