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कब-कहां देखें 79वां कान्स फिल्म फेस्टिवल?, आलिया भट्ट पहुंचीं, जानें इस बार कौन-कौन बिखेरेगा रेड कार्पेट पर जलवा

हैदराबाद: दुनिया के सबसे बड़े फैशन मेले में से एक कान्स फिल्म फेस्टिवल का एक बार फिर आगाज होने जा रहा है. 79वां कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कई भारतीय सेलेब्स और इंडियन फिल्में यहां अपना जलवा दिखाने वाली हैं. यहां दुनियाभर की फिल्म इंडस्ट्री से कई फिल्म निर्माता, एक्टर्स और डायरेक्टर्स आकर शो की शोभा बढ़ाने वाले हैं. यहां, सेलेब्स लेटेस्ट डिजाइन कॉस्ट्यूम में रेड कार्पेट पर अपनी खास पेशकश करते हैं. फिलहाल आलिया भट्ट कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए फ्रेंच रिवेरा पहुंच चुकी हैं. चलिए जानते हैं कब और कहां देख सकेंगे कान्स फिल्म फेस्टिवल लाइव और आलिया भट्ट के अलावा कौन-कौन इंडियन स्टार्स यहां शिरकत करने वाला है.

कब और कहां देखें कान्स 2026 ?

79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन आज 12 मई से फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू होने जा रहा है, जो 23 मई 2026 तक चलेगा. इसमें दुनियाभर की नामी-ग्रामी हस्तियां शामिल होने जा रही हैं. शो में फैशन आइकन से दिग्गज फिल्म मेकर्स भी शामिल होने जा रहे हैं. वहीं, भारत की ओर से आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, करण जौहर, कल्याणी प्रियदर्शन, अदिति राव हैदरी, पंजाबी स्टार एमी वर्क और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला शो की शोभा बढ़ा सकती हैं. अगर आप कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

कब होगी ओपनिंग सेरेमनी?

79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन फ्रांस के मशहूर पैलेस डेस फेस्टिवल एट द कॉग्ने में होने जा रहा है. भारतीय समयानुसार 12 मई की देर रात कान्स की ओपनिंग सेरेमनी होगी. इसमें हर बार की तरह पाल्मे डी'ओर समेत कई तरह के अवार्ड दिए जाएंगे.