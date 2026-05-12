कब-कहां देखें 79वां कान्स फिल्म फेस्टिवल?, आलिया भट्ट पहुंचीं, जानें इस बार कौन-कौन बिखेरेगा रेड कार्पेट पर जलवा
79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल के लिए बॉलीवुड की 'गंगूबाई' आलिया भट्ट फ्रांस पहुंच चुकी हैं. आलिया दूसरी बार रेड कार्पेट पर जलवा दिखाएंगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 11:11 AM IST
हैदराबाद: दुनिया के सबसे बड़े फैशन मेले में से एक कान्स फिल्म फेस्टिवल का एक बार फिर आगाज होने जा रहा है. 79वां कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कई भारतीय सेलेब्स और इंडियन फिल्में यहां अपना जलवा दिखाने वाली हैं. यहां दुनियाभर की फिल्म इंडस्ट्री से कई फिल्म निर्माता, एक्टर्स और डायरेक्टर्स आकर शो की शोभा बढ़ाने वाले हैं. यहां, सेलेब्स लेटेस्ट डिजाइन कॉस्ट्यूम में रेड कार्पेट पर अपनी खास पेशकश करते हैं. फिलहाल आलिया भट्ट कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए फ्रेंच रिवेरा पहुंच चुकी हैं. चलिए जानते हैं कब और कहां देख सकेंगे कान्स फिल्म फेस्टिवल लाइव और आलिया भट्ट के अलावा कौन-कौन इंडियन स्टार्स यहां शिरकत करने वाला है.
Alia bhatt strikes in frace for cannes with a dior bag (leather) and some paid photographers and fans 😭, (gucci event after effects) poor her couldn't afford some aura pic.twitter.com/rEw0rSeFO8— Aarohi (@hamlakroo) May 11, 2026
कब और कहां देखें कान्स 2026 ?
79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन आज 12 मई से फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू होने जा रहा है, जो 23 मई 2026 तक चलेगा. इसमें दुनियाभर की नामी-ग्रामी हस्तियां शामिल होने जा रही हैं. शो में फैशन आइकन से दिग्गज फिल्म मेकर्स भी शामिल होने जा रहे हैं. वहीं, भारत की ओर से आलिया भट्ट, तारा सुतारिया, करण जौहर, कल्याणी प्रियदर्शन, अदिति राव हैदरी, पंजाबी स्टार एमी वर्क और बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला शो की शोभा बढ़ा सकती हैं. अगर आप कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर देख सकते हैं.
कब होगी ओपनिंग सेरेमनी?
79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन फ्रांस के मशहूर पैलेस डेस फेस्टिवल एट द कॉग्ने में होने जा रहा है. भारतीय समयानुसार 12 मई की देर रात कान्स की ओपनिंग सेरेमनी होगी. इसमें हर बार की तरह पाल्मे डी'ओर समेत कई तरह के अवार्ड दिए जाएंगे.
कान्स में दिए जाने वाले अवार्ड्स
पाल्मे डी'ओर (Palme d'Or): बेस्ट फिल्म
ग्रांड प्रिक्स (Grand Prix): दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड
प्रिक्स डे ला मिसे एन सीन (Prix de la mise en scène) : बेस्ट डायरेक्टर
प्रिक्स डी इंटरप्रिटेशन फेमिनिन (Prix d'interprétation féminine): बेस्ट एक्टर
प्रिक्स डी'इंटरप्रिटेशन मैस्क्युलिन (Prix d'interprétation masculine): बेस्ट एक्टर
प्रिक्स डु स्क्रीनप्ले (Prix du scénario): बेस्ट स्क्रीनप्ले
प्रिक्स डू जूरी (Prix du Jury) – जूरी पुरस्कार
कान्स फिल्म फेस्टिवल के बारे में
कान्स फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे पॉपुलर और पुराना एनुअल फिल्म समारोह है, जो फ्रांस के 'कान्स' शहर में आयोजित किया जाता है. 31 अगस्त 1939 में शुरू हुए इस समारोह सिनेमा के सबसे बड़े मंचों में से एक है, जहां दुनिया भर की फिल्मों का प्रीमियर, स्क्रीनिंग और रेड कार्पेट पर फैशन का नया रूप दिखता है. यह 12 दिनों तक चलने वाला समारोह है. कान्स में सबसे बड़ा पुरस्कार 'पाम डी ओर' (Palme d'Or) है.