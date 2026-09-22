ETV Bharat / entertainment

कब-कहां LIVE देखें 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार?, डाले एक नजर इस बार के विजेताओं की लिस्ट पर

71 साल बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नहीं होने जा रहे हैं.

72nd National Film Awards
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (ETV Bharat/PIB)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 10:59 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत साल 1954 में हुई थी. बीते 71 सालों से यह पुरस्कार समारोह देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हो रहा हैं. राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह अपने 72वें साल में एक नई परिभाषा गढ़ने जा रहा है. 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड इस बार दिल्ली में नहीं बल्कि देश के पश्चिमी राज्य गुजरात में आयोजित होने जा रहे हैं. कब और कहां देखें 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स (72वें National Film Awards) और किन एक्टर्स और फिल्मों को मिलेगा यह एक अवार्ड लिस्ट पर डाले एक नजर.

कब-कहां होगा आयोजन?

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन आज 22 सितंबर 2026 को गुजरात के केवड़िया (एकता नगर) में होने जा रहा है. दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और सेलेब्स वहां पहुंच कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास तस्वीरें क्लिक कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. बता दें, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आज डीडी नेशनल पर दोपहर 3 बजे से सीधा प्रसारण होगा. समारोह में देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी.

किन्हें मिलेगा नेशनल अवार्ड?

72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मौजूदा साल में कई एक्टर्स और फिल्मों को यह अवार्ड मिलने जा रहा है. वहीं, भारतीय सिनेमा में अपने शानदार योगदान के लिए दिग्गज एक्टर अनंत नाग को देश के सबसे बड़े सिनेमाई सम्मान दादासाहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा. चलिए डालते एक नजर विजेताओं की लिस्ट पर....

बेस्ट एक्टर- कार्तिक आर्यन (फिल्म-चंदू चैंपियन)

बेस्ट एक्टर- ममूटी (फिल्म- ब्रह्मयुगम)

बेस्ट एक्ट्रेस - यामी गौतम (फिल्म-आर्टिकल 370)

बेस्ट हिंदी फिल्म- श्रीकांत

बेस्ट फीचर फिल्म- आर्टिकल 370

बेस्ट पॉपुलर फिल्म- कल्कि 2898 एडी

सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिलेंगे...?

आर्टिकल 370- 3 अवार्ड्स

अमरन- 3 अवार्ड्स

पुष्पा 2- 2 अवार्ड्स

कल्कि 2898 एडी- 2 अवार्ड्स

महाराजा- 2 अवार्ड्स

कैप्टर मिलर- 2 अवार्ड्स

ब्रह्मयुगम- 2 अवार्ड्स

मिथ्या- 2 अवार्ड्स

कमेटी कुर्रोल्लू- 2 अवार्ड्स

फीचर फिल्म कैटेगरी...

बेस्ट डायरेक्टर- राजुकमार पेरियासामी (फिल्म अमरन)

बेस्ट स्क्रीनप्ले- सुकुमार (फिल्म-पुष्पा 2)

बेस्ट म्यूजिक- शाश्वत सचदेव ( फिल्म आर्टिकल 370)

राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों पर बेस्ट फिल्म- कैप्टर मिलर

बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट- ऋद्धिमान बनर्जी, तपोमीय चक्रवर्ती, गीताश्री चक्रवर्ती, अरुणादेव पोथुला और अतिश एस शेट्टी

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी: शहनाद जलाल (फिल्म: ब्रह्मयुग)

बेस्ट डायलॉग राइटर: वेंकी अटलूरी (फिल्म: लकी भास्कर)

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन: कल्कि 2898 एडी

बेस्ट एक्शन डायरेक्शन: अनल अरसु (फिल्म: महाराजा)

बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट: कमलेश कुरिल्लू

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन: दीपाली नूर और शीतल शर्मा (फिल्म: पुष्पा 2)

बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक: जी. वी. प्रकाश (फिल्म: अमरन)

बेस्ट लिरिक्स: मनोज मुंतशिर (फिल्म: मैदान)

बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर: अमय जोधपुरकर (फिल्म: धारात गणपति)

बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर: वैकोम विजयलक्ष्मी (फिल्म: ARM)

बेस्ट कोरियोग्राफी: विजय गांगुली (फिल्म: स्त्री 2)

बेस्ट साउंड डिजाइन: मानस चौधरी (फिल्म: भूल भुलैया 3)

बेस्ट एडिटिंग: आर. कलैवन्नन (फिल्म: अमरन)

रीजनल फिल्म कैटेगरी...

बेस्ट हिंदी फिल्म: श्रीकांत

बेस्ट तमिल फिल्म: रायन

बेस्ट तेलुगू फिल्म: कमेटी कुर्रोल्लू

बेस्ट मलयालम फिल्म: फेमिनिची फातिमा

बेस्ट कन्नड़ फिल्म: मिथ्या

बेस्ट मराठी फिल्म: मुक्काम पोस्ट बॉम्बिलवाडी

बेस्ट बंगाली फिल्म: चलचित्र एखोन

बेस्ट गुजराती फिल्म: मारण

बेस्ट असमिया फिल्म: जुईफूल

बेस्ट ओड़िया फिल्म: लाहरी

बेस्ट गढ़वाली फिल्म: ढोली

बेस्ट मणिपुरी फिल्म: सुनिता

बेस्ट कोंकणी फिल्म: मोग असुम

बेस्ट तुलु फिल्म: इच्चू

स्पेशल मेंशन (फीचर)

1. धनुष, कैप्टन मिलर

2. सुरेन जी, मिथ्याग्यान

नॉन-फीचर फिल्म कैटेगरी

बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म: भंगार

बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर: आंगेन

बेस्ट बायोग्राफी: काकोरी

बेस्ट आर्ट्स एंड कल्चर फिल्म: मैं निदा

बेस्ट एनिमेशन फिल्म: टण्ड एज वॉटर

सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली बेस्ट फिल्म: पिपलांत्री: ए टेल ऑफ इको फेमिनिज्म

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री: राम-नामी

बेस्ट शॉर्ट फिल्म (30 मिनट तक): हमसफर

बेस्ट डायरेक्शन: आनंद एल. राय, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी- एकता का प्रतीक

बेस्ट साउंड डिजाइन: टी. एस. हरि हर सुधन, ब्लू

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी: एंडर्स रेंसन, (फिल्म: लाइफ इन लूम)

बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन: शिवपाल सिंह कांग, परत 41°च्या मागावर

बेस्ट एडिटिंग: मनवीर जरसोलिया, एनडीयू

बेस्ट नैरेटर/वॉयस ओवर: सौदामिनी जयचंद्रन, लिटिल प्लैनेट: ए टेल ऑफ फ्रॉग्स

स्पेशल मेंशन (नॉन-फीचर)

1. भद्रकाली नाटकम

2. चोला डोरा

3. सुई

ये भी पढ़ें:

72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स: गुजरात पहुंचे कार्तिक आर्यन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सामने आई 'चंदू चैंपियन' एक्टर की झलक

TAGGED:

NATIONAL FILM AWARDS
72ND NATIONAL FILM AWARDS GUJARAT
72ND NATIONAL FILM AWARDS WINNERS
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
72ND NATIONAL FILM AWARDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.