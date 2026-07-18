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72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: ममूटी को चौथी बार और कार्तिक आर्यन को पहली बार मिला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड

ममूटी को चौथी बार और कार्तिक आर्यन को पहली बार मिला बेस्ट एक्टर अवॉर्ड ( Photo: Film posters )

सैनिक से एथलीट बने इस किरदार को निभाने के लिए एक्टर ने ज़बरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ली. उनके काम को क्रिटिक्स की बहुत तारीफ मिली और इसे उनके करियर का सबसे अच्छा काम माना जाता है.

अपनी रोमांटिक हीरो इमेज के लिए जाने जाने वाले कार्तिक ने कबीर खान की फिल्म चंदू चैंपियन से अपना गियर बदला. यह बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा भारत के पहले पैरालिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की ज़िंदगी पर आधारित है.

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक्टर ने 2011 में प्यार का पंचनामा से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था. अपने 15 साल के करियर में, वह ज़्यादातर रोमांटिक ड्रामा से जुड़े रहे हैं. सोनू के टीटू की स्वीटी, लुका छुपी और सत्यप्रेम की कथा जैसी फ़िल्मों से, कार्तिक ने धीरे-धीरे अपने लिए एक जगह बनाई और बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद स्टार्स में से एक बन गए.

कार्तिक को यह अवॉर्ड चंदू चैंपियन में उनकी परफॉर्मेंस के लिए मिला, जो उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन है.

हैदराबाद: मलयालम सिनेमा के आइकॉन ममूटी (74) और बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (35) ने मिलकर 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता है. कार्तिक ने पहली बार नेशनल अवॉर्ड जीता है, लेकिन ममूटी ने चौथी बार यह अवॉर्ड जीता है.

इस बीच, ममूटी ने ब्रमायुगम के लिए जीत के साथ अपने शानदार करियर में एक और मील का पत्थर जोड़ा. मलयालम सिनेमा के लेजेंड ने राहुल सदासिवन की डायरेक्ट की हुई ब्लैक-एंड-व्हाइट साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म में रहस्यमयी और खतरनाक कोडुमोन पोट्टी का रोल किया, जो जबरदस्त था.

सुपरस्टार ने YNOT स्टूडियोज और नाइट शिफ्ट स्टूडियोज़ द्वारा मिलकर बनाई गई फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस से क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस किया. दिलचस्प बात यह है कि ब्रमायुगम, काथल: द कोर के तुरंत बाद आई थी, जिसमें ममूटी ने मैथ्यू देवासी का रोल किया था, जो एक अधेड़ उम्र का आदमी है और अपनी सेक्सुअलिटी से जूझ रहा है.

दोनों परफॉर्मेंस के बीच का अंतर एक बार फिर एक एक्टर के तौर पर उनकी ज़बरदस्त रेंज दिखाता है. पांच दशक से ज़्यादा के करियर और 400 से ज़्यादा फिल्मों के साथ, ममूटी का काम मलयालम सिनेमा से आगे बढ़कर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश फिल्मों तक फैला हुआ है. ब्रमायुगम के साथ, ममूटी ने चौथी बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीता है. अब उन्होंने नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीतने के अमिताभ बच्चन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

इससे पहले उन्हें मथिलुकल और ओरु वडक्कन वीरगाथा (1989), पोंथन माडा और विधेयन (1993), और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर (1998) के लिए यह सम्मान मिला था. उन्हें कई दूसरे अवॉर्ड भी मिले हैं, जिनमें कई केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स, केरल फिल्म क्रिटिक्स अवॉर्ड्स और फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ शामिल हैं.

उन्हें 2026 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक अवॉर्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. 72वें नेशनल फिल्म पुरस्कार ने 2024 में रिलीज़ हुई फिल्मों में से भारतीय सिनेमा के बेस्ट को पहचान दी.

11 सदस्यों वाली जूरी ने आज, 18 जुलाई को नई दिल्ली में विजेताओं की घोषणा करने से पहले कई भारतीय भाषाओं में लगभग 400 फीचर फिल्मों को जांचा. 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाद में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी.

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