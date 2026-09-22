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WATCH: 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स से सम्मानित हुए ममूटी, कार्तिक, यामी गौतम, रणदीप, धनुष, समारोह में इमोशनल होते दिखे 'चंदू चैंपियन'

मूमटी को मिला स्टैंडिंग ओवेशन मलयालम सुपरस्टार ममूटी ने राहुल सदाशिवन की फ़िल्म 'ब्रह्मयुगम' में कोडुमोन पोटी का किरदार निभाने के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीताय अपनी ब्लैक-एंड-व्हाइट विजुअल्स के लिए जानी जाने वाली इस मलयालम फिल्म को इसकी कहानी और एक्टिंग के लिए तारीफ मिली. अवॉर्ड लेते समय को ममूटी को समारोह में मौजूद लोगों से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला.

इसके अलावा धनुष को 'रायन' के लिए बेस्ट तमिल फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला. उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था और इसमें एक्टिंग भी की थी. यह सम्मान एक डायरेक्टर के तौर पर उन्हें मिला पहला नेशनल अवॉर्ड है. 2024 में रिलीज हुई यह फिल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते हुए अपराध और बदले की दुनिया में फंस जाता है.

धनुष को मिला 2 नेशनल अवॉर्ड्स 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह में तमिल एक्टर धनुष को धनुष को अरुण मथेश्वरन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'कैप्टन मिलर' में उनके रोल के लिए 'बेस्ट एक्टर' कैटेगरी में 'स्पेशल मेंशन' मिला. यह पीरियड एक्शन फिल्म आजादी से पहले के भारत पर आधारित है और इसमें धनुष मुख्य भूमिका में हैं.

हैदराबाद: गुजरात के एकता नगर में मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स दिए, जिसमें भारतीय सिनेमा के 2024 के विजेता शामिल हुए. मलयालम सुपरस्टार ममूटी ने साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म 'ब्रह्मयुगम' में कोडुमोन पोटी के किरदार के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता. वहीं, अनंत नाग, कार्तिक आर्यन, यामी गौतम, रणदीप हुडा, धनुष, संजय मिश्रा को नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया.

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेता ममूटी (ANI)

राष्ट्रपति से बधाई मिलने पर भावुक हुए कार्तिक आर्यन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जाने-माने अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं की मौजूदगी में कार्तिक आर्यन को 'बेस्ट एक्टर' का अवॉर्ड दिया. भारत के राष्ट्रपति से अवॉर्ड लेते हुए अभिनेता ने आभार व्यक्त किया.जब राष्ट्रपति मुर्मू ने 'बेस्ट एक्टर' का अवॉर्ड जीतने पर कार्तिक आर्यन को बधाई दी, तो वे भावुक हो गए.

यामी गौतम को सम्मानित होता देख खुश हुए आदित्य धर

एक्ट्रेस यामी गौतम को पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म 'आर्टिकल 370' में शानदार एक्टिंग के लिए 'बेस्ट एक्ट्रेस' का अपना पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. ग्रेस और आभार के साथ, गौतम चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए स्टेज पर गईं. यह भावुक पल तब और भी खास हो गया जब उनके पति और फिल्ममेकर आदित्य धर दर्शकों के बीच से गर्व के साथ यह सब देख रहे थे. अपनी पत्नी की कड़ी मेहनत को देश के सबसे बड़े फ़िल्मी सम्मान से नवाजे जाते हुए देखकर उनके चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान आ गई.

'आर्टिकल 370' को मिला बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड

फिल्ममेकर आदित्य धर को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिला. वहीं, शाश्वत सचदेव ने बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवॉर्ड जीता. यह अवॉर्ड जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने से जुड़ी घटनाओं पर आधारित इस पॉलिटिकल ड्रामा के लिए एक बड़ी पहचान है.

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेता (ANI)

संजय मिश्रा को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब

एक्टर संजय मिश्रा ने 2024 की क्राइम ड्रामा फिल्म 'भक्षक' में भास्कर सिन्हा के रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड जीता. 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'भक्षक' समेत कई फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया गया.

रणदीप हुड्डा को मिला बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर का अवॉर्ड

रणदीप हुड्डा को उनकी बायोपिक ड्रामा फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला. 2024 में रिलीज हुई 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जिंदगी को दिखाया गया है. हुड्डा के अलावा, इस फ़िल्म में अंकिता लोखंडे और अमित सियाल भी थे.