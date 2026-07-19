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72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की जीत पर कार्तिक आर्यन को नहीं हो रहा विश्वास, यामी गौतम, ममूटी ने भी की दिल की बात

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की जीत पर बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन, एक्ट्रेस यामी गौतम, मलयालम सुपरस्टार ममूटी का रिएक्शन आया है.

Kartik Aaryan Yami Gautam and Mammootty
कार्तिक आर्यन, यामी गौतम, ममूटी (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 19, 2026 at 10:26 AM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: कार्तिक आर्यन, यामी गौतम और ममूटी ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में अपनी बड़ी जीत पर प्रतिक्रिया दी है और सोशल मीडिया पर यह सम्मान मिलने पर अपने विचार साझा किए हैं. 72वें नेशनल अवॉर्ड्स में यामी ने 'आर्टिकल 370' में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता, और कार्तिक ने ममूटी के साथ बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शेयर किया. कार्तिक ने 'चंदू चैंपियन' में अपनी परफॉर्मेंस के लिए यह सम्मान मिला. जबकि ममूटी को 'ब्रमायुगम' के लिए यह सम्मान मिला है.

कार्तिक आर्यन
विजेताओं के एलान के बाद कार्तिक आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस क्लिप में वह पल कैद था जब 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेता के तौर पर उनके नाम का एलान हुआ. क्लिप में उनकी बड़ी जीत पर उनके रिएक्शन और उसके बाद हुए इमोशनल सेलिब्रेशन को दिखाया गया, जिसमें उनके माता-पिता ने गर्व के साथ उन्हें गले लगाया.

इस वीडियो को शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'अभी भी इस बात को महसूस कर रहा हूं. कुछ पल शब्दों से कहीं बड़े होते हैं, और यह उन्हीं में से एक है. सालों से देखा गया मेरा सपना आखिरकार सच हो गया है. हमेशा विनम्र और आभारी रहूंगा. बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड - चंदू चैंपियन.'

ममूटी

ममूटी ने भी इस बड़ी जीत पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्बोंने ब्रमायुगम से अपने किरदार को फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, 'धनुष, वैकोम विजयलक्ष्मी, शहनाद जलाल, राजकुमार पेरियासामी, टीम फेमिनिची फातिमा, टीम भद्र काली नाटकम और प्रतिष्ठित नेशनल अवॉर्ड्स के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई. सचमुच योग्य. मुझे कोडुमोन पॉटी का काम सौंपने के लिए टीम ब्रमायुगम और राहुल सदाशिवन को धन्यवाद.'

यामी गौतम
बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीतने पर यामी गौतम ने खुशी जताई है. उन्होंने 'आर्टिकल 370' से अपना पोस्टर साझा करते हुए एक लंबा नोट साझा किया है. उन्होंने लिखा है, 'हर सफर में एक ऐसा पल आता है जो आपको याद दिलाता है कि आपने हार क्यों नहीं मानी. आज मेरे लिए वही पल है. 'आर्टिकल 370' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलना मेरे लिए एक ऐसा सम्मान है जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगी.'

उन्होंने आगे लिखा, 'चौदह सालों से, मैंने बस अपने काम के प्रति ईमानदार रहने, ईमानदारी से काम करने और अपनी परफॉर्मेंस को ही अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है. यह सम्मान उम्मीद, हिम्मत, मजबूती और सिनेमा के लिए अटूट प्यार से भरे सफर का नतीजा लगता है. यह एक ऐसा सपना है जिसे मैंने सालों से अपने दिल में संजोकर रखा था और आज, मैं इसे बहुत आभार और विनम्रता के साथ स्वीकार कर रही हूं. 'आर्टिकल 370' मेरे लिए कभी भी कोई आम फिल्म नहीं थी. यह एक ऐसी कहानी थी जिस पर मुझे गहरा विश्वास था. यह बात कि यह हमारा होम प्रोडक्शन था, इस सम्मान को और भी ज्यादा इमोशनल और पर्सनल बनाती है. हर चुनौती, हर बातचीत और सेट पर बिताया गया हर दिन एक ही मकसद से प्रेरित था - इस कहानी को ईमानदारी और पूरे यकीन के साथ लोगों तक पहुंचाना.'

सभी का आभार जताते हुए उन्होंने लिखा, 'इस शानदार सम्मान के लिए सम्मानित जूरी का, हमारे दूरदर्शी डायरेक्टर का, हमारी जबरदस्त कास्ट और क्रू का और दर्शकों के हर उस सदस्य का दिल से आभार, जिन्होंने 'आर्टिकल 370' को इतने प्यार और भरोसे के साथ अपनाया. आपने हमें याद दिलाया कि सार्थक कहानियां हमेशा लोगों के दिलों तक अपनी जगह बना ही लेती हैं. मेरे परिवार, मेरी टीम, मेरे शुभचिंतकों और उन सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने उतार-चढ़ाव के हर दौर में मुझ पर भरोसा किया. आपके भरोसे ने मुझे आगे बढ़ते रहने की हिम्मत दी, तब भी जब मंजिल बहुत दूर लगती थी. यह अवॉर्ड किसी सपने का अंत नहीं है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत है. आगे बढ़ते रहने, रिस्क लेने और ऐसी कहानियां सुनाने की जिम्मेदारी जो मायने रखती हैं. सपने सच होते हैं, लेकिन तभी जब आपका जुनून हार मानने से इनकार कर दे. यह उन सभी सपने देखने वालों के लिए है जो अभी भी अपने उस खास पल का इंतजार कर रहे हैं. भरोसा करना कभी न छोड़ें.'

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